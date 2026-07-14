مواصفات رينو كارديان 2026 الجديدة.. صور

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

رينو كارديان موديل 2026

توافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو كارديان موديل 2026، وتنتمي كاريان لفئة السيارات الكروس أوفر .

أبعاد رينو كارديان موديل 2026

رينو كارديان موديل 2026

تأتى سيارة رينو كارديان موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4120 مم، وعرض 1747 مم، وارتفاع 1596 مم .

مواصفات رينو كارديان موديل 2026

زودت سيارة رينو كارديان موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية جانبية .

رينو كارديان موديل 2026

وبالاضافة إلي ان رينو كارديان موديل 2026 بها، جنوط رياضية، وبها إنذار، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

محرك رينو كارديان موديل 2026

رينو كارديان موديل 2026

تحصل سيارة رينو كارديان موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 142 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر رينو كارديان موديل 2026

رينو كارديان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 930 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه .