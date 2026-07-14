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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة عالمية.. كاديلاك توقف مبيعات فيستيك بسبب احتجاز الأطفال

كاديلاك فيستيك
كاديلاك فيستيك
عزة عاطف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أصدرت مجموعة "جنرال موتورز" (GM) الأمريكية قرارًا حاسمًا لعام 2026 الحالي يقضي بوقف مبيعات وشحن سيارتها الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات والكهربائية بالكامل "كاديلاك فيستيك" (Cadillac Vistiq). 

وجاء هذا التحرك اللوجستي الطارئ بالتزامن مع إطلاق حملة استدعاء موسعة تشمل تقريبًا كل نسخة تم إنتاجها من كاديلاك فيستيك حتى الآن، بإجمالي 14,540 سيارة، بعد رصد خلل فني خطير في آلية عمل المقاعد الكهربائية بالصف الثالث يهدد باحتجاز الركاب وخاصة الأطفال ماديًا.

ويتوزع أسطول استدعاء السيارات الفاخرة رقميًا على طرازات العامين الحالي والقادم، حيث يشمل 13,629 سيارة من موديلات عام 2026، بالإضافة إلى 911 سيارة من موديلات عام 2027 المبكرة، وسط تقديرات هندسية جافة من الشركة بأن العيب المصنعي يشمل 100% من المركبات التي تم تجميعها.

كواليس تحقيق كاديلاك ومحاكاة وزن الأطفال عبر الصناديق

وفقًا للوثائق الرسمية الصارمة المرفوعة أمام الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية (NHTSA)، بدأت الأزمة في شهر مارس الماضي عقب إطلاق مهندس جودة لدى فورد وجنرال موتورز لتقرير استباقي عبر برنامج الأمان الداخلي (Speak Up For Safety). 

وجاء هذا التحرك الفحصي مدفوعًا بمراجعة جنرال موتورز لأنظمة سياراتها الكهربائية عقب تسجيل شركة منافسة أخرى لحادثة وفاة مأساوية لطفل بسبب منظومة مقاعد مشابهة.

وتعتمد ميزة الراحة في كاديلاك فيستيك بالأسواق على إمكانية طي مقاعد الصف الثالث كهربائيًا بالكامل بمجرد ضغطة زر واحدة مدمجة في الحقيبة الخلفية أو القوائم الجانبية. 

وأظهرت اختبارات المحاكاة الميكانيكية الجافة أنه عند وضع صندوق بوزن يتراوح بين 33 إلى 40 رطلاً (ما يعادل وزن طفل صغير) فوق المقعد وتفعيل زر الطي الآلي، فإن نظام الاستشعار يفشل في رصد العائق، حيث يستمر المحرك الكهربائي في الضغط ماديًا والإغلاق بقوة دون أن يعكس اتجاهه تلقائيًا إلى الأعلى، مما يؤدي لاحتجاز الجسم بالكامل تحت مسند الظهر ومنع إخراجه دون تدخل يدوي عنيف بالأسواق لعام 2026 الحالي.

إلغاء مؤقت لخاصية الطي وحزمة تعديلات مجانية بالتوكيلات

حسمت التقارير اللوجستية لجنرال موتورز السجلات للتأكيد على رصدها لنحو 6 شكاوى وبلاغات داخلية ترتبط بهذا السلوك الميكانيكي للمقاعد، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو حوادث خطرة بصالات القيادة حتى تاريخ شهر يوليو لعام 2026 الحالي. 

وتتحرك الشركة بشكل استثماري لحماية سمعة علامتها التجارية الفاخرة عبر إلزام وكلاء التوزيع بوقف تسليمات الموديلات الجديدة من كاديلاك فيستيك والمتواجدة في صالات العرض فوريًا لحين إجراء التعديل اللوجستي المادي.

وتقضي خطة الإصلاح اللوجستية التي ستبدأ التوكيلات المعتمدة في تطبيقها مجانًا بالكامل مطلع شهر أغسطس القادم، باستدعاء الملاك لفصل الضفيرة الإلكترونية المغذية لمحركات الطي ومقاطعة عملها كإجراء أمان مؤقت، مما يجعل المقاعد ثابتة ماديًا في وضعها الحالي (سواء كانت مطوية أو قائمة) لحين قيام المورد المكسيكي للقطع بشحن وحدات تحكم وموديلات رقمية جديدة (Seat Modules) معززة برمجيًا بخاصية الارتداد التلقائي الفوري بمجرد ملامسة أي عائق؛ لضمان حماية الأطفال داخل المركبة لعام 2026 والأعوام القادمة.

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