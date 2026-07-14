بلاغات للنائب العام.. نواب الشرقية ينتفضون ضد مصطفى كامل بسبب إهانة مواطني المحافظة

تصاعدت حدة الغضب البرلماني ضد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على خلفية مقطع فيديو متداول تضمن تصريحات منسوبة إليه بشأن محافظة الشرقية، اعتبرها عدد من نواب المحافظة إساءة مباشرة لأبنائها وانتقاصًا من مكانتهم.

وتحولت الأزمة خلال الساعات الأخيرة من حالة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحركات برلمانية وقانونية، شملت التلويح بتقديم بلاغات إلى النائب العام، والتقدم بطلب إحاطة إلى الحكومة، فضلًا عن مطالبات بإقالة نقيب المهن الموسيقية من منصبه، حال عدم اتخاذ موقف واضح تجاه الواقعة.

فيديو مصطفى كامل يشعل غضب نواب الشرقية

وبدأت الأزمة عقب تداول مقطع فيديو قيل إنه جرى تصويره خلال اجتماع داخل مقر نقابة المهن الموسيقية، ظهر فيه مصطفى كامل في حالة انفعال أثناء الحديث عن الانتخابات والنشاط النقابي بمحافظة الشرقية.

وأثارت العبارات الواردة في الفيديو حالة من الاستياء، وسط اعتراضات على الأوصاف المستخدمة خلال الحديث عن المحافظة، وهو ما دفع عددًا من نواب الشرقية إلى إعلان رفضهم القاطع لما اعتبروه تجاوزًا في حق ملايين المواطنين.

وفي أول تحرك برلماني، وجّه النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، رسالة شديدة اللهجة إلى نقيب المهن الموسيقية، مؤكدًا أن أي إساءة لأبناء محافظة الشرقية أمر مرفوض ولا يمكن التغاضي عنه.

وأكد منصور ، أن الشرقية بتاريخها الوطني وأبنائها وما قدمته من شهداء ورموز وقامات في مختلف المجالات، أكبر من أن تكون محل سخرية أو انتقاص.

وطالب النائب ، مصطفى كامل بتقديم اعتذار رسمي وواضح لأهالي المحافظة، ملوحًا باستخدام الأدوات الرقابية والبرلمانية التي يتيحها الدستور، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة حال عدم تقديم الاعتذار.

وشدد على أن «كرامة أهل الشرقية خط أحمر»، مؤكدًا أن الواقعة لن تمر دون موقف يحفظ لأبناء المحافظة قدرهم وحقوقهم.

بلاغ للنائب العام ضد مصطفى كامل

من جانبه، أعلن النائب المهندس محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، تضامنه الكامل مع نواب المحافظة، ورفضه لما صدر من عبارات بحق أبنائها.

وقال نوح ، إن محافظة الشرقية وأهلها يتمتعون بتاريخ ومكانة كبيرة، وإن أي محاولة للانتقاص من قدر أبنائها أو توجيه الإساءة إليهم تمثل تجاوزًا مرفوضًا يستوجب موقفًا حاسمًا.

وطالب عضو مجلس الشيوخ نقيب المهن الموسيقية ، بالاعتذار الفوري والواضح لأهالي الشرقية، محذرًا من أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام حال عدم تقديم الاعتذار، مع المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد نوح ، أنه يتابع تطورات الأزمة وينسق لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حقوق أبناء المحافظة وكرامتهم، مشددًا على أن اللجوء إلى القانون سيكون المسار لمواجهة أي تجاوزات تمس المواطنين.

طلب إحاطة ومطالبة بإقالة نقيب الموسيقيين

وفي تصعيد برلماني جديد، تقدم النائب الدكتور ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى الجهات الحكومية المعنية، بشأن ما صدر من مصطفى كامل، معتبرًا أن العبارات المتداولة تمثل إساءة مباشرة لنحو 10 ملايين مواطن من أبناء المحافظة.

وأكد سويلم ، أن الشرقية تعد واحدة من أعرق محافظات مصر، وقدمت للدولة رموزًا وشخصيات بارزة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن ما صدر لا يتناسب مع مكانة منصب نقيب المهن الموسيقية، الذي تولته على مدار تاريخه قامات فنية وموسيقية كبيرة.

وطالب النائب بإقالة مصطفى كامل من منصبه، معتبرًا أن الواقعة تثير تساؤلات بشأن مدى أهليته للحديث باسم كيان فني ونقابي بحجم نقابة المهن الموسيقية.

بلاغات للنائب العام وتحركات قانونية

وأعلن ثروت سويلم، اعتزامه التقدم ببلاغ إلى النائب العام، إلى جانب مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

وقال سويلم، إنه رغم علاقة الصداقة الشخصية التي تجمعه بنقيب المهن الموسيقية، فإن حقوق أبناء الشرقية وكرامتهم لا يمكن تجاهلها، مؤكدًا أن «الشرقية خط أحمر».

كما أعلن عضو مجلس النواب، عزمه مطالبة رئيس مجلس النواب بالتدخل، مشددًا على أن نواب المحافظة لن يقفوا صامتين أمام أي عبارات يعتبرونها مسيئة لأهالي الشرقية أو تنتقص من مكانتهم.