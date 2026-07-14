قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي‎ ‎بسوريا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم/ الثلاثاء/ في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت في القرية وقامت بتفتيش عدد من منازل المدنيين، قبل أن تنسحب من المنطقة.
وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت أمس /الاثنين/ بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزاً عسكرياً مؤقتاً وعمدت إلى تفتيش المارة، قبل أن تنسحب من المنطقة.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال توغلاتها في الجنوب السوري، والاعتداء على السوريين عبر المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.