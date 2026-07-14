قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي‎ ‎بسوريا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم/ الثلاثاء/ في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات ‏عسكرية توغلت في القرية وقامت بتفتيش عدد من منازل المدنيين، قبل أن ‏تنسحب من المنطقة‎.‎

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت أمس /‏الاثنين/ بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي، ونصبت ‏حاجزاً عسكرياً مؤقتاً وعمدت إلى تفتيش المارة، قبل أن تنسحب من ‏المنطقة‎.‎

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من ‏خلال ‏توغلاتها في الجنوب السوري، والاعتداء على السوريين ‏عبر المداهمات ‏والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق ‏القذائف‎.‎