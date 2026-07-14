عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بـ سماع دوي 5 انفجارات غرب بندر عباس في إيران.

كشف حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن مسار التصعيد هو المسيطر على المشهد بين إيران وأمريكا في ظل تبادل الضربات مؤخرًا، معلقًا: عدنا للمربع الأول.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مسار التفاوض رغم ضغوط الوسطاء يواجه تحديات كبيرة.

وشدد على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصر على توجيه ضربات لإيران رغم إعلانه أنها محدودة ومخططة وأبلغ الكونجرس بها، لافتا إلى أن إيران أكثر سيطرة على مضيق هرمز من الولايات المتحدة.



وأضاف أن التفاوض لن يكون في الوقت الراهن ولكن بعد انتهاء التصعيد العسكري الحالي، موضحًا أن هذه الضربات قد تستمر ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع والتفاوض يستأنف خلال شهر.

وأوضح أن هناك تطور لافت في استئناف الضربات وهو استهداف المنشآت النووية الإيرانية وهو ما يعني مزيد من التصعيد من الولايات المتحدة وبالتبعية الرد الإيراني، لافتا إلى أن الشرق الأوسط يدفع الثمن منذ فبراير من استقراره وتنميته واقتصاده.