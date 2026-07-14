الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي من إيران

أعلن الجيش الأردني، الثلاثاء، اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية.

وذكر مصدر عسكري مسؤول، في تصريحات أوردتها الوكالة الرسمية الأردنية "بترا"، أن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر الثلاثاء، 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية".

وأضاف المصدر أن "عملية الاعتراض نُفذت بكفاءة عالية، ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها"، مؤكداً أنها "لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وأشار المصدر إلى أن "فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات".