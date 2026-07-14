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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

10 نصائح ترجع عربيتك المستعملة إلى حالة الـ"زيرو"

نصائح للسيارات
نصائح للسيارات
كريم عاطف
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في ظل ارتفاع أسعار السيارات وصعوبة الاستبدال المستمر، يتجه عدد متزايد من السائقين إلى البحث عن طرق عملية للحفاظ على سياراتهم بحالة جيدة وإطالة عمرها. 

خبراء صيانة السيارات يؤكدون أن اتباع مجموعة من الخطوات الدورية يمكن أن يمنح السيارة مظهرا وأداء قريبا من حالة "الزيرو"، دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة.

وباتباع الخطوات التالية ، يمكن لأي سائق أن يحافظ على سيارته بمستوى مظهر وأداء ‏قريب من حالة "الزيرو"، مما يضمن راحة أكبر أثناء القيادة ويحافظ على قيمة ‏السيارة لأطول فترة ممكنة.‏

1- الغسيل والتنظيف: الاهتمام بنظافة السيارة داخليا وخارجيا يسهم في تحسين مظهرها ويعكس انطباعا بالاهتمام المستمر.

2- تلميع الطلاء: ينصح المتخصصون بتلميع البودي الخارجي للسيارة كل فترة للحفاظ على لمعان اللون الأصلي وحمايته من الخدوش وأشعة الشمس.

3- تغيير الكماليات: استبدال الدواسات، أو غطاء عجلة القيادة، أو فرش المقاعد يمنح السيارة مظهرا عصريا ويجدد أجواء الصالون الداخلي.

4- الصيانة الدورية للمحرك: الالتزام بتغيير الزيت والفلاتر في مواعيدها المحددة يضمن ثبات الأداء ويطيل عمر المحرك.

5- الإطارات والجنوط: تجديد الإطارات عند انتهاء عمرها الافتراضي يرفع مستوى الأمان ويحسن من الشكل العام.

6- الفوانيس الأمامية والخلفية: تلميع الفوانيس المعتمة أو استبدالها يعيد للسيارة شكلها العصري ويزيد من وضوح الرؤية ليلا.

7- العناية بجهاز التكييف: تنظيف الفلاتر وفحص دورة التكييف يعزز من جودة الهواء داخل المقصورة ويجعل القيادة أكثر راحة.

8- ضبط العفشة والفرامل: معالجة أي أعطال أو اهتزازات بشكل فوري يحافظ على سلاسة القيادة ويجنب مخاطر مستقبلية.

9- تحديث أنظمة الترفيه: تركيب وحدة مالتي ميديا حديثة تدعم الاتصال الذكي يمنح تجربة قيادة أكثر تطورا.

10- الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة: مثل تنظيف الزجاج بانتظام واستخدام معطر مناسب للصالون، وهي عناصر بسيطة لكنها تعزز الشعور بالسيارة الجديدة.

أسعار السيارات صيانة السيارات الزيرو الغسيل والتنظيف تلميع الطلاء الصيانة الدورية للمحرك الإطارات والجنوط

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