عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الهند تستدعي نائب السفير الإيراني عقب مقتل بحار هندي في مضيق هرمز.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الثلاثاء إنه ​جرى استهداف ​ناقلتين عملاقتين "مخالفتين" وتعطيلهما في ⁠مضيق هرمز، ​بعد أن تجاهلتا ​التحذيرات وأغلقتا أنظمة الملاحة وحاولتا المرور عبر "مسار ملغوم".

وذكر ​الحرس الثوري في البيان أن ⁠الولايات المتحدة "تحرض السفن على استخدام مسار غير قانوني"، ​وأن ​التعاون ⁠مع "العدو المعتدي" سيؤدي إلى ​أضرار وتأخير في ​إعادة ⁠فتح المضيق، فضلا عن أزمة ⁠طاقة ​عالمية.

و من جانبه، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دول الخليج وإسرائيل بدفع تعويضات مالية للولايات المتحدة مقابل "حمايتها من التهديدات الإيرانية" وتأمين الممرات المائية الحيوية وحراسة مضيق هرمز.

وقال ترامب في رده على سؤال حول من سيعوض الولايات المتحدة تحديدا بعد أن ذكر أن أمريكا "ستتقاضى أجرا مقابل حماية" مضيق هرمز، موجها رسالته بشكل صريح إلى عواصم الخليج: "على سبيل المثال، السعودية.. الإمارات.. قطر.. البحرين و الكويت"، و"إسرائيل".

وأضاف ترامب: "نحن ننفق أموالا طائلة على هذه الدول الغنية، ولذلك سنحصل على تعويضات مقابل هذه الحماية من الدول التي نساعد في حمايتها، انظروا إلى هذه الدول الخمس. هذه المنطقة تعد جزءا غنيا جدا من العالم".