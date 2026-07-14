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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: العالم مقبل على تصعيد خطير.. والصراع على مضيق هرمز قد يشعل أزمة عالمية

ترامب
ترامب
عبد الخالق صلاح
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حذر الإعلامي أحمد موسى من تداعيات التصعيد المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أن الصراع حول مضيق هرمز ينذر بمرحلة أكثر خطورة قد تنعكس على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة، مؤكدًا أن العالم يتجه نحو تطورات متسارعة في ظل استمرار التوترات العسكرية والسياسية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "يبدو إن الحرب هترجع أقوى مما كانت عليه، وتوقعاتنا إن الحرب هترجع بعد 4 شهور، لكن مكملتش شهر ورجعت، لأن مذكرة التفاهم ضعيفة، وكل طرف يريد فرض إرادته على مضيق هرمز".

وأضاف: "ترامب النهارده قال هنسيطر على مضيق هرمز، وهذا خطير، وترامب بيضع العالم كله على المحك، وكل اللي فات ده ترتيبات، أمريكا كانت بتعمل كده عشان تستولي على مضيق هرمز".

وتابع: "أوروبا النهارده بتصرخ لأنها بتعتمد على الغاز، وعندهم أزمة كبيرة جدًا، لأن لازم يعملوا مخزونات استعدادًا لفصل الشتاء، وأمريكا هتربح قد إيه من ده".

وقال: "ترامب النهارده بيعمل لعبة تجارية خطيرة جدًا، والعالم لازم ينتبه لهذا الأمر، ولو فرض رسوم على مضيق هرمز الأسعار هترتفع في العالم كله، وكل شوية يطلع حد يقولك وأنا كمان هعمل رسوم على كذا".

وأضاف: "فرض رسوم على مضيق هرمز مخالف للقانون الدولي، وأمريكا تضغط على روسيا والصين، وإيران تريد فرض أمر واقع بفرض رسوم على مضيق هرمز".

وتساءل أحمد موسى: "وإيران ليه بتعتدي على الدول العربية؟ طيب ما تضربوا إسرائيل، ليه بتعتدي على الكويت وعمان والدول العربية الشقيقة؟ ده شغل إرهاب، لأنه عارف الثمن لو ضرب إسرائيل هيضربوا تاني".

واستطرد : "مين هيقولك أنت بالنسبة لي جار أمين؟ محدش هيقولك كده، اللي بتعمله إيران ده إرهاب دولة، ودول الخليج العربي لم تُطلق منها رصاصة على إيران".

وأضاف: "اللي بيحصل من إيران وأمريكا خطر على العالم كله، ده ترامب قال هنعيد فرض الحصار الكامل على إيران، وممكن يكون الليلة، وضرب موانئ إيرانية أمس".

وتابع: "أمريكا ضربت 300 هدف داخل إيران على مدار يومين، وإيران مش بتعلن، وإحنا رايحين لتصعيد لهذه الحرب، ومش عارفين هتنتهي إمتى، ورغم الوساطات اللي بتحصل، الأمريكان عندهم مهمة محددة هيعملوها، وقد تدخل إسرائيل في أي وقت، والحرب هتستمر ويكملوا أكتر على إيران، لأن كل شوية ما زالوا يكتشفوا إن إيران لديها قوة".

واختتم: "اللي جاي نتمنى أن يكون خير، والبترول النهارده زاد 5%، وقد يصل إلى 100 دولار، لأن الحصار الأمريكي على إيران هيسبب خسائر كثيرة، وكل واحد من الطرفين عنده هدف وعايز يحققه، وإيران وأمريكا أهم حاجة عندهم مضيق هرمز، وربما هيكون ليها تداعيات كبيرة".

إيران وأمريكا أحمد موسى التوترات العسكرية

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