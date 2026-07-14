حسام حسن يوجه رسائل هامة: قرارات تحكيمية صعبة وروح قتالية صنعت الفراعنة.. وفخور برفع علم فلسطين بأمريكا

واصل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الدفاع عن مسيرة الفراعنة خلال مشاركتهم في المنافسات الكبرى، مؤكدًا أن الفريق واجه مواقف صعبة داخل الملعب وخارجه.

وبين اعتراضه على بعض القرارات التحكيمية خلال مواجهة الأرجنتين، وإشادته بروح اللاعبين وقدرتهم على مواجهة الظروف المعقدة، كشف المدير الفني، خلال لقاء له لبرنامج “معكم”، عبر فضائية “أون”، عن رؤيته لما قدمه المنتخب وما يحتاجه في المرحلة المقبلة.

ولم تقتصر تصريحات حسام حسن على الجوانب الفنية فقط، بل امتدت لتشمل رسائل تتعلق بالانتماء والدعم الجماهيري، إلى جانب الحديث عن علاقته بلاعبي المنتخب وطريقته في التعامل معهم، مؤكدًا أن الثقة والاحتواء عنصران أساسيان في بناء فريق قادر على المنافسة. ويستعرض هذا الملف أبرز تصريحات المدير الفني حول كواليس المباريات، والجدل التحكيمي، والرسائل الإنسانية التي صاحبت مشوار المنتخب.

قولت له «أنت غير عادل».. حسام حسن: الحكم الفرنسي ظلمنا أمام الأرجنتين



أكد أن الحكم الفرنسي الذي أدار مباراة مصر أمام الأرجنتين لم يكن عادلاً، مشيراً إلى أنه تحدث معه عقب اللقاء مستنداً إلى لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال “تعرضنا للظلم في مباراة الأرجنتين، وكانت هناك ركلة جزاء واضحة لمصلحة منتخب مصر، لكن اللعب استمر، ومن الهجمة نفسها استقبلنا هدفاً”.

وأضاف: “الحكم منحني بطاقة صفراء، وكان يرغب في إشهار البطاقة الحمراء أيضاً، قلت له إنه غير عادل، خاصة بعد القرارات التي اتخذها خلال المباراة”.

وتابع: “رأينا ميسي بعد نهاية اللقاء وهو يبكي من شدة صعوبة المباراة، ولم أحاول أن يكون بيني وبينه أي احتكاك”.

الحكم لم يكن عادلاً

وأشار إلى أنه “لم يكن من المفترض أن أحصل على إنذار، وكنت مصراً على أن الحكم لم يكن عادلاً”.

حسام حسن: فخور إني رفعت علم فلسطين وسط أمريكا

أكد أنه "فخور إني رفعت علم فلسطين وسط أمريكا، مشيرا إلى أنه في المؤتمر الصحفي لليلة مباراة الأرجنتين، صحفية تركية سألتني: ممكن تكرر رفع العلم، وأكدت إننا مانبقاش بني أدمين لو ماحسيناش بمعاناة الشعب الفلسطيني".

وقال "كان لينا ضربة جزاء مئة في المئة في ماتش بلجيكا ومكنتش راضي عن نتيجة هذه المباراة.. والمدربين السابقين هما السبب اللي خلي اللاعبين معندهمش ثقة.. واللاعب المصري ذكي وعنده حلول".

وتابع أن الانتماء للشعب المصري وخاصة الأطفال زاد، وأيضا اسم مصر عِلِي في الوطن العربي وفي أوروبا؛ بعد أداء المنتخب الوطني في كأس العالم.

حسام حسن: الضغط التحكيمي في الدقائق الأخيرة أمام الأرجنتين أثر على تركيز اللاعبين

أكد أن الضغط الذي مارسه الحكم الفرنسي خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة الأرجنتين؛ تسبب في زيادة حالة التوتر لدى لاعبي المنتخب، مشيرًا إلى أن الفريق واجه ظروفًا صعبة خلال اللقاء.

وقال أن التغييرات الاضطرارية التي شهدتها المباراة، بجانب كثرة الإنذارات التي حصل عليها لاعبو المنتخب، زادت من صعوبة الموقف، خاصة في ظل شعور اللاعبين بأن بعض القرارات لم تكن في صالحهم.

اللحظات الحاسمة من المباراة

ولفت إلى أن عدم احتساب بعض الأخطاء التي كان يستحقها المنتخب؛ زاد من إحساس اللاعبين بالتعرض للظلم، وهو ما وضعهم تحت ضغط نفسي كبير خلال اللحظات الحاسمة من المباراة.

حسام حسن: علاقتي مع لاعبي المنتخب قائمة على الحب والاحتواء



أكد أنه “شاهدت فيديوهات الذكاء الإصطناعي اللي اتعلمت ليا وأنا بضرب اللاعيبة وبالعكس انا دايما بحتضن اللاعبين وبحب لاعيبة المنتخب جدا زي ما عملت مع إمام عاشور في أحد اللقاءات”.

منحتني الدعم.. حسام حسن يعلق على مكالماته مع زوجته خلال المونديال



أكد أن المكالمات التي أجراها مع زوجته كان لها دور كبير في دعمه وتجاوز الصعوبات التي واجهها خلال منافسات البطولة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يفضل الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مشاركة تفاصيل حياته الخاصة.

وقال أن علاقته بزوجته شهدت العديد من المواقف والتجارب التي جمعتهما، مؤكدًا أنهما عاشا معًا قصة تحمل الكثير من التفاصيل الجميلة، ولكن في إطار من الخصوصية والحدود المعقولة.

تبادلا الحديث والتقاط الصور

وأشار إلى أن بداية تعارفه على زوجته كانت في مارينا عام 2015، حيث التقيا للمرة الأولى، وتبادلا الحديث والتقاط الصور، قبل أن تتطور العلاقة بينهما مع مرور الوقت.