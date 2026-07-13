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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حسام حسن: فخور إني رفعت علم فلسطين وسط أمريكا

حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني
حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني
محمود محسن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه "فخور إني رفعت علم فلسطين وسط أمريكا، مشيرا إلى أنه في المؤتمر الصحفي لليلة مباراة الأرجنتين، صحفية تركية سألتني: ممكن تكرر رفع العلم، وأكدت إننا مانبقاش بني أدمين لو ماحسيناش بمعاناة الشعب الفلسطيني".

وقال حسام حسن، خلال لقائه مع برنامج “معكم”، عبر فضائية “أون”: "كان لينا ضربة جزاء مئة في المئة في ماتش بلجيكا ومكنتش راضي عن نتيجة هذه المباراة.. والمدربين السابقين هما السبب اللي خلي اللاعبين معندهمش ثقة.. واللاعب المصري ذكي وعنده حلول".

وتابع حسام حسن، أن الانتماء للشعب المصري وخاصة الأطفال زاد، وأيضا اسم مصر عِلِي في الوطن العربي وفي أوروبا؛ بعد أداء المنتخب الوطني في كأس العالم.

حسام حسن منتخب مصر الشعب الفلسطيني فلسطين اللاعبين

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