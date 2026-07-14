كرش بوراك أوزجيفيت يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار النجم التركي بوراك أوزجيفيت حالة واسعة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور حديثة له خلال قضائه عطلته الصيفية في مدينة بودروم الساحلية، برفقة زوجته الفنانة فهرية أفجان وطفليهما كاران وكريم.

واختار بوراك وزوجته قضاء بعض الوقت مع أسرتهما قبل الانشغال بتصوير أعمالهما الفنية الجديدة، وذلك داخل منزلهما الصيفي الذي اشتراه النجم التركي مؤخرًا في بودروم.

ورصدت عدسات مصوري «الباباراتزي» أفراد العائلة خلال استمتاعهم بالأجواء الصيفية على الشاطئ، وسرعان ما انتشرت الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن الاهتمام هذه المرة ابتعد عن إطلالات الثنائي وحياتهما العائلية، واتجه نحو التغير الملحوظ في مظهر بوراك.

ولفت ظهور بوراك أوزجيفيت بوزن زائد وبروز منطقة البطن «الكرش» أنظار عدد كبير من المتابعين، لتتحول صوره بملابس البحر إلى محور نقاش واسع بين الجمهور.

وأعرب بعض المتابعين عن دهشتهم من التغير الذي طرأ على لياقة النجم التركي، خاصة أنه بدأ مشواره في عالم عرض الأزياء وحصل على لقب «أفضل عارض أزياء واعد في تركيا» عام 2003، كما اعتاد الجمهور على ظهوره بلياقة بدنية لافتة.

وفي المقابل، دافع قطاع من الجمهور عن بوراك أوزجيفيت، مؤكدين أن تغير الوزن أمر طبيعي، وأن وجوده في عطلة عائلية يمنحه الحق في الاسترخاء بعيدًا عن الضغوط المرتبطة بصورة النجوم ومظهرهم أمام الكاميرات.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها عائلة بوراك أوزجيفيت لتعليقات وانتقادات مرتبطة بالمظهر الخارجي، إذ سبق أن تعرضت زوجته فهرية أفجان لحملة تنمر بسبب زيادة وزنها عقب ولادة طفلهما الأول كاران عام 2019.

وخرج بوراك وقتها للدفاع عن زوجته أمام وسائل الإعلام، مؤكدًا أنها تظل «أجمل امرأة في العالم» بالنسبة إليه، في موقف حظي بإشادة واسعة من جمهورهما.

كما سبق أن رصدت عدسات الصحافة بوراك نفسه بزيادة طفيفة في الوزن خلال عطلات صيفية سابقة، من بينها ظهوره عام 2018، حيث ربطت بعض التقارير حينها تغير مظهره بحالة من الإرهاق الناتجة عن ضغط العمل.

وعلى الصعيد الفني، يستعد بوراك أوزجيفيت للعودة إلى الشاشة من خلال مسلسل «مكان شروق الشمس»، أحد الأعمال المرتقبة للعرض عبر شاشة «ATV»، ومن إنتاج شركة «Tims&B»، حيث يقدم شخصية «كنان كوزان».

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي عائلي، حيث تنطلق المشاهد الأولى من ألمانيا قبل انتقال الأحداث إلى مدينة أضنة التركية، لتسلط الضوء على عائلة «كوزان» صاحبة النفوذ والصراعات والأزمات التي تحيط بأفرادها.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب بوراك أوزجيفيت كل من سيبل طاشجي أوغلو، وغوركم سيفينديك، وديفريم ياكوت، وعلي إركازان، وباهر سوير.

كما انضمت الممثلة هلال أناي إلى فريق العمل لتقديم شخصية «هانزاده»، وهي امرأة متعلمة وقوية تنتمي إلى عائلة ذات نفوذ، ويطرحها السيناريو باعتبارها زوجة محتملة لشخصية «كنان».

وشهد المسلسل عددًا من التغييرات قبل انطلاق التصوير، كان أبرزها إسناد البطولة إلى بوراك أوزجيفيت بعد انسحاب النجم أوغور غونيش بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن شروط التعاقد، ما زاد من حالة الترقب للعمل قبل بدء تصويره.