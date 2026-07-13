عمرو أديب : أرجو استمرار حسام حسن مع المنتخب

طالب الإعلامي عمرو أديب، استمرار الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة وعقب الانجاز التاريخي لبطولة كأس العالم 2026.



وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة أم بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، إن :"بلاش تكسير الخواطر والتقليل من أي شيء بيحصل.. فرق كبيرة مشيت عادي من كأس العالم.. ومصر تركت بصمة.. هذا الجيل مش هيتكرر.. ارجو ان يستمر حسام حسن مع المنتخب ويفضل موجود ومستمر".

وتابع عمرو أديب عبر برنامج الحكاية، أن :"فرصة بعد الاحتفالات نشوف ايه المؤسسات اللي عايزين نبنيها رياضيا.. وازاي نستعد للبطولات المقبلة.. وبعد الراحة والمكافأت يبقى فيه وقت للتأمل والمحاسبة بهدوء بعيدا عن العصبية والحزن".