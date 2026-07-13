السجن المؤبد للمتهمين بإنهاء حياة محام بقنا في شهر رمضان قبل التراويح

قضت محكمة جنايات قنا ، بالسجن المؤبد للمتهمين بإنهاء حياة محامي أثناء توجهه لأداء صلاة التروايح في شهر رمضان بنطاق بندر قنا.



تفاصيل الواقعة ترجع إلى سقوط شاب جثة هامدة وسط الشارع، عقب إطلاق طلق ناري من قبل شخصين أثناء توجهه لأداء صلاة التروايح بنطاق بندر قنا.

وتبين مصرع عبدالله عطيتو، محام، عقب التعدى عليه من قبل شخصين بفرد خرطوش وسلاح أبيض بمنطقة السوق الفوقانى بمدينة قنا.





وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن قنا من تحديد أماكن اختباء المتهمين، وألقت القبض عليهم في كمين محكم، وضبط الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وهي عبارة عن "فرد خرطوش" وسلاح أبيض.



وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقضت محكمة جنايات قنا بالسجن المؤبد للمتهمين في ارتكاب الجريمة.



