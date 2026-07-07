تفاصيل مصرع 3 سيدات بقنا أثناء تقديمهن واجب العزاء

ذهبت السيدات الثلاث لتقديم واجب العزاء ، لكن شاء القدر أن يلقين مصرعهن في حادث طريق.

جنازة مهيبة

شيع أهالي قرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص جنوب قنا، جثامين 3 سيدات لقين مصرعهن في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا-سفاجا".

وجرى دفن الجثامين في مقابر عائلاتهن، وسط حالة من الحزن سادت بين جموع المشيعين وأهالى الضحايا.

مصرع 3 سيدات

كانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع 3 سيدات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا-سفاجا"، أثناء توجههن لأداء واجب عزاء.

نقل الجثامين للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات لنقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، لوضعهن تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة، والتي أنهت إجراءات وتصاريح الدفن.