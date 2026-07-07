«التنسيقية» تناقش مشروع قانون الاتحادات الطلابية لتعزيز المشاركة وإعداد القيادات الشابة

في ظل التوجهات الرامية إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وصناعة القيادات المستقبلية، ناقشت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون تنظيم الاتحادات الطلابية بالمدارس، باعتباره خطوة مهمة نحو تطوير العمل الطلابي وترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية داخل المؤسسات التعليمية.

وناقش المشاركون أبرز ملامح مشروع القانون، وآليات تطوير هيكل الاتحادات الطلابية من خلال استحداث لجان نوعية تتواكب مع المتغيرات المعاصرة، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة الطلابية وتنمية قدرات الشباب.

آليات تنظيم الانتخابات الطلابية

كما تناولت الورشة المخصصات المالية للاتحادات الطلابية وسبل دعم أنشطتها، إلى جانب مناقشة آليات تنظيم الانتخابات الطلابية بما يضمن النزاهة والشفافية، وتحقيق تمثيل عادل لمختلف المراحل التعليمية.

وأكد المشاركون أن الاتحادات الطلابية تمثل أحد أهم روافد إعداد القيادات الشابة، ودعم قيم المشاركة والمسؤولية والعمل الجماعي، بما يسهم في بناء جيل قادر على الإسهام الفاعل في المجتمع.

أدار الورشة محمد الصوفي، رئيس لجنة الشباب، ومحمود ألماظ، رئيس لجنة التعليم، بمشاركة الدكتور أنور إسماعيل، وقمر أسامة، وطه أحمد، وأحمد صبري، وعمرو عماد، وأروى محجوب، ومحيي النواوي، وأكرم عودة، وحافظ عثمان، ومحمد أسامة، وأحمد حسام، ومحمد الحلو، وهيثم عمران، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.