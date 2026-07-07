قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تنزع
بعد تكرار ظهور الثعابين في المحافظات.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين| تفاصيل
القبض على موظف بنك تعدى على شخص بالقاهرة
شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء.. اعرف السبب
تراجع الذهب 50 جنيهًا محليًا.. خبير يكشف أسباب الانخفاض
رويترز: ناقلة الغاز المسال القطرية «الركيات» معرضة لخطر الانفجار
زيلينسكي يدعو دول الناتو لتعزيز الإنتاج الدفاعي وبناء نظام أوروبي مضاد للصواريخ الباليستية
مليار جنيه وحلم تاريخي.. مصر تتحدى ميسي والأرجنتين في ليلة المجد
الغرفة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية: انتظام امتحان التفسير دون شكاوى
حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن
عبد المنعم إمام لـ صدى البلد: نحتاج إلى استجوابات أكثر ومراجعة شاملة لقانون المعاشات
بسبب الحرب الإيرانية.. دعوى لإلغاء قرار فصل طالبة بطب أسنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أزمة قلبية تُنهي حياة طبيب داخل مستشفى الهلال بسوهاج

الفقيد
الفقيد
سوهاج _ أنغام الجنايني

سادت حالة من الحزن العميق داخل الأوساط الطبية بمحافظة سوهاج، عقب وفاة الطبيب محمد أبو الحمد، أخصائي الجراحة؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء أداء عمله داخل مستشفى الهلال بمدينة سوهاج، في مشهد مؤثر أنهى رحلة طبيب عرف بين زملائه بإخلاصه وتفانيه في خدمة المرضى.

وبحسب مصادر بالمستشفى، فإن الطبيب الراحل كان يباشر عمله بصورة طبيعية داخل المستشفى، قبل أن يتعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده في العمل، ما استدعى تدخل زملائه على الفور لمحاولة إسعافه وإنقاذ حياته.

ماذا حدث؟

وأضافت المصادر أن الفريق الطبي بذل جهودًا مكثفة لإجراء الإسعافات اللازمة ومحاولة إنعاشه، إلا أن حالته الصحية كانت حرجة، وفارق الحياة داخل المستشفى، لتتحول أجواء العمل في لحظات إلى حالة من الصدمة والحزن بين الأطباء وأطقم التمريض والعاملين.

وانتشر خبر الوفاة سريعًا بين أبناء الوسط الطبي بمحافظة سوهاج، الذين نعوا الطبيب الراحل بكلمات مؤثرة، مستذكرين مسيرته المهنية وأخلاقه الرفيعة، مؤكدين أنه كان نموذجًا للطبيب المخلص، الذي لم يتأخر يومًا عن أداء واجبه الإنساني والمهني تجاه مرضاه.

كما خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية إدفا، مسقط رأس الطبيب الراحل، حيث نعاه أبناء القرية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، معبرين عن بالغ أسفهم لرحيله المفاجئ، مؤكدين أنه كان يتمتع بسمعة طيبة وعلاقات إنسانية واسعة، واشتهر بحسن الخلق والتواضع ومساعدة الجميع.

وأكد مقربون من الطبيب الراحل أن وفاته جاءت بصورة مفاجئة، وهو يؤدي رسالته داخل المستشفى، الأمر الذي ضاعف من حجم الصدمة بين أسرته وزملائه ومحبيه، خاصة أنه كان يواصل عمله كالمعتاد قبل دقائق من تعرضه للأزمة الصحية.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء مفتوح، حيث تداول المئات صور الطبيب الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه وزملاءه الصبر والسلوان، فيما استعاد كثيرون مواقفه الإنسانية وسيرته الطيبة، مؤكدين أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للوسط الطبي وأبناء محافظة سوهاج.

ومن المقرر تشييع جثمان الطبيب الراحل إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن التي خيمت على أسرته وأصدقائه ومحبيه، بعد رحيل مفاجئ أنهى مسيرة طبيب كرس حياته لخدمة المرضى، قبل أن يسقط وهو يؤدي واجبه الإنساني والمهني.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مستشفى الهلال طبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

خلال العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية

العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

منتخب مصر

كم سيحصل منتخب مصر إذا أطاح بالأرجنتين؟.. فيفا يحدد المكافأة

ترشيحاتنا

حريق محل في باكوس

دون إصابات.. حريق هائل داخل محل تجاري بمنطقة باكوس في الإسكندرية

الفقيد

أزمة قلبية تُنهي حياة طبيب داخل مستشفى الهلال بسوهاج

النباتات

أثارت ذعر المواطنين.. انتشار أشجار يُشتبه في سميتها بالإسماعيلية

بالصور

أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود

أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود
أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود
أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود

كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح

كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة
كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة
كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي

متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي
متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي
متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد