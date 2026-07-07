تعليم سوهاج تحسم الجدل حول اختفاء 10 هواتف في لجنة أولاد الأكابر

أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بمحافظة سوهاج، بعدما تداول عدد من أولياء الأمور رواية تفيد باختفاء 10 هواتف محمولة من داخل لجنة امتحانات بمدرسة عبد الحميد رضوان التابعة لإدارة دار السلام التعليمية، وهي اللجنة التي يطلق عليها البعض "لجنة أولاد الأكابر"، متهمين أحد أفراد الأمن باستلام الهواتف من الطلاب قبل دخول الامتحان ثم مغادرة اللجنة دون إعادتها.

وتحولت الواقعة إلى محور نقاش واسع بين أولياء الأمور، وسط مطالبات بكشف حقيقة ما حدث، خاصة مع تكرار الحديث عن مصير الهواتف التي تم تسليمها قبل بدء الامتحان.

ماذا حدث؟

وفي أول رد رسمي، حسمت مديرية التربية والتعليم بسوهاج الجدل، حيث أكد أسامة عبد العال حمدان، وكيل المديرية، أن ما تم تداوله بشأن اختفاء الهواتف لا أساس له من الصحة، موضحًا أن الهواتف المضبوطة تم التحفظ عليها خلال إجراءات التفتيش التي تسبق دخول الطلاب إلى اللجان، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة وأدوات الغش الإلكتروني.

وأوضح وكيل المديرية أن الهواتف التي ضبطت داخل لجنة "عبد الحميد رضوان" لم تكن حالة منفردة، وإنما أُضيفت إلى باقي المضبوطات التي تم تجميعها من مختلف لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة، ثم تسليمها وفق الإجراءات الرسمية المتبعة.

وأشار إلى أن إجمالي المضبوطات هذا العام تجاوز 500 هاتف محمول و400 سماعة إلكترونية، لافتًا إلى أنه يتم حصر جميع المضبوطات وإرسالها إلى وزارة التربية والتعليم وفق الضوابط المنظمة، وهو ما ينفي تمامًا ما أثير بشأن فقدان أو اختفاء أي من الهواتف.

وأكد أن المديرية عممت منذ بداية الامتحانات تعليمات مشددة على جميع رؤساء اللجان، تضمنت التفتيش الدقيق للطلاب، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل يمكن استخدامها في الغش، مع تطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم على جميع المخالفات، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وشددت مديرية التربية والتعليم بسوهاج على أن جميع المضبوطات يتم التعامل معها وفق إجراءات رسمية موثقة، مؤكدة أن ما أثير بشأن اختفاء 10 هواتف من لجنة دار السلام غير صحيح.

وأن الواقعة انتهت بإثبات الهواتف ضمن المضبوطات الرسمية التي تم تجميعها على مستوى المحافظة وإرسالها إلى الجهات المختصة، نافية وجود أي شبهة تلاعب أو فقدان لها.