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بخصم 25%.. الزراعة تطلق مشروع «كاري أون» لبيع السلع بأسعار مخفضة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بخصم 25%.. الزراعة تطلق مشروع «كاري أون» لبيع السلع بأسعار مخفضة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتعزيز توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، أعلنت وزارة الزراعة بدء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء منافذ بيع جديدة على مستوى الجمهورية، ضمن مشروع «كاري أون» الذي يجمع بين وزارتي الزراعة والتموين وجهاز مستقبل مصر، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

وأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن المشروع يمثل نقلة جديدة في منظومة تداول السلع، حيث يعتمد على زيادة عدد المنافذ وتطوير القائم منها، بما يضمن وصول المنتجات للمواطنين في مختلف المحافظات وتقليل حلقات التداول، وهو ما ينعكس على انخفاض الأسعار.

900 موقع مرشح لإنشاء منافذ جديدة

وأوضح خالد جاد أن وزارة الزراعة بدأت بالفعل حصر المواقع المناسبة لإنشاء المنافذ الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، مشيرًا إلى أنه تم اختيار أكثر من 900 موقع يجري حاليًا تقييمها لتحديد الأنسب منها للانضمام إلى مشروع «كاري أون».

وأضاف أن المشروع يأتي في إطار شراكة متكاملة بين وزارة الزراعة ووزارة التموين وجهاز مستقبل مصر، بما يضمن سرعة التنفيذ وتوفير شبكة واسعة من المنافذ تغطي مختلف المحافظات.

تطوير 935 منفذًا قائمًا بالتوازي مع إنشاء الأسواق الجديدة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن العمل التنفيذي انطلق منذ اليوم الأول، من خلال تطوير وتأهيل 935 منفذًا تابعًا لوزارة الزراعة، بالتزامن مع استكمال أعمال الحصر والإنشاء للمواقع الجديدة.

وأوضح أن المنافذ الجديدة لن تكون مجرد نقاط بيع، وإنما مجمعات وأسواق متكاملة تحمل اسم «كاري أون»، وتقدم خدماتها للمواطنين في مختلف المناطق السكنية.

استغلال المساحات المتاحة بدلاً من إنشاء مواقع جديدة بالكامل

وأكد خالد جاد أن الوزارة لا تعتمد فقط على إنشاء منافذ جديدة، وإنما تستهدف الاستفادة من المساحات البينية والأماكن غير المستغلة داخل المواقع التابعة لها، وتحويلها إلى أسواق حديثة تخدم المواطنين.

وأضاف أن وزارة الزراعة ستساهم بتوفير الأراضي المناسبة، إلى جانب تنفيذ أعمال الإنشاء والتجهيز في المواقع التي تحتاج إلى تطوير، فضلًا عن توفير منتجاتها المختلفة داخل تلك المنافذ.

جميع السلع الأساسية في مكان واحد

وأوضح المتحدث الرسمي أن مشروع «كاري أون» سيضم تشكيلة متكاملة من السلع الأساسية والاستهلاكية، تشمل:

اللحوم.

الدواجن.

البيض.

الأرز.

السكر.

الخضروات والفاكهة.

منتجات وزارة الزراعة المختلفة.

السلع التموينية التي توفرها وزارة التموين من خلال الموردين.

وأشار إلى أن الهدف هو توفير احتياجات الأسرة المصرية في مكان واحد، بما يحقق سهولة الحصول على السلع ويحد من ارتفاع الأسعار.

تخفيضات تصل إلى 25% على منتجات وزارة الزراعة

وكشف خالد جاد أن منتجات وزارة الزراعة ستُطرح داخل المنافذ الجديدة بأسعار تقل بنحو 25% مقارنة بالأسواق، في حين ستخضع أسعار باقي السلع لرقابة وإشراف وزارة التموين لضمان استقرار الأسعار وتوحيدها في جميع المنافذ.

وأضاف أن توحيد الأسعار على مستوى الجمهورية يعد أحد أهم أهداف المشروع، بما يحقق العدالة بين المواطنين ويمنع التفاوت في أسعار السلع من محافظة إلى أخرى.

دعم الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين

وأكد المتحدث الرسمي أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

وأشار إلى أن التوسع في منافذ البيع المباشر يسهم في تقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على خفض الأسعار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم خالد جاد تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع «كاري أون» يمثل خطوة جديدة نحو بناء منظومة حديثة لتوزيع السلع الأساسية، بما يضمن توافر المنتجات بشكل مستمر وبأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

السلع كاري أون دعم وزارة الزراعة

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