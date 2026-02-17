الزراعة تتحرك في 18 محافظة وتستعد لموسم القطن 2026

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تكثيف الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، عن جهود مكثفة خلال النصف الأول من شهر فبراير، تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وفي إطار جهود الوزارة لحماية المحاصيل الاستراتيجية ورفع كفاءة منظومة المكافحة.

وقال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ان أنشطة النصف الأول من شهر فبراير، قد شهد جولات ميدانية وتدريبية واسعة النطاق في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان استقرار حالة المحاصيل الشتوية والاستعداد المبكر للموسم الصيفي.



واضاف أنه تم تشكيل لجان مرورية متخصصة ضمت مهندسي الإدارة العامة والمناطق، حيث شملت الجولات: 18 محافظة لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل الشتوية، وعلى رأسها محصول القمح، لافتا إلى أن الجولات قد شملت المرور على محال الاتجار في المبيدات للتأكد من الالتزام بالتوصيات الوزارية ومراجعة التراخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين لضمان وصول مستلزمات إنتاج آمنة للمزارعين.

وقال رزق ان الإدارة تنفيذ برنامج تدريبي موسع بمحافظات الوجه البحري والقبلي، بدأت بمحافظات سوهاج والفيوم، وبني سويف، والدقهلية والغربية، لشرح خطة المكافحة المتكاملة، حيث استهدفت مهندسي المكافحة والمزارعين، وذلك في خطوة استباقية لموسم زراعة القطن 2026، مشيرا إلى أنه قد شهدت الفترة ذاتها تعاونًا دوليًا مع منظمة "الفاو" عبر تنفيذ دورة "محاكاة ميدانية للسيطرة على الجراد الصحراوي"، لرفع جاهزية الكوادر البشرية لمواجهة أي تهديدات عابرة للحدود.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، استمرار خطة "الحد من استخدام المبيدات الكيميائية"، حيث تم متابعة إطلاقات المكافحة الحيوية (المفترس الأكاروسي وطفيل الترايكوجراما) في محافظات الشرقية، البحيرة، الإسماعيلية، والقليوبية، فضلا عن سحب 135 عينة من محصول الفراولة بمحافظتي الإسماعيلية والبحيرة، ضمن البرنامج القومي لرصد متبقيات المبيدات، بالتعاون مع المعمل المركزي للمبيدات، لضمان جودة المحصول وسلامته للاستهلاك المحلي والتصدير.



واضاف رزق انه تم تنفيذ ندوة "شباب المستقبل" لطلاب المدارس الزراعية بالواحات البحرية (الجيزة) ومركزي باريس والخارجة (الوادي الجديد)، بالتعاون مع المدارس الزراعية لتدريب 145 طالباً على أحدث الأجهزة العلمية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، توازياً مع جولات فنية للاطمئنان على حالة زراعات النخيل.

إنجاز الخطط الشهرية



وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، على استمرار أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض، مع تكثيف التوجيهات لكافة المناطق والإدارات بسرعة إنجاز الخطط الشهرية، بما يضمن الحفاظ على الثروة الزراعية المصرية وتحقيق أعلى إنتاجية للفدان.