تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتكون خفيفة جنوبا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغريبة وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

العاصمة الإدارية 22 10

6 أكتوبر 23 10

بنها 22 12

دمنهور 22 12

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 21 10

بلطيم 20 11

المنصورة 22 12

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 11

طنطا 21 11

دمياط 21 12

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 24 11

السويس 23 12

العريش 24 11

رفح 23 10

رأس سدر 24 12

نخل 21 11

كاترين 18 04

الطور 23 13

طابا 22 12

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 13

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 19 10

السلوم 18 09

سيوة 20 08

رأس غارب 24 14

سفاجا 25 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 28 18

حلايب 26 22

أبو رماد 29 18

مرسى حميرة 28 17

أبرق 30 16

رأس حدربة 26 18

الفيوم 23 11

بني سويف 24 10

المنيا 25 09

أسيوط 24 10

سوهاج 25 09

قنا 26 10

الأقصر 26 12

أسوان 28 14

الوادي الجديد 25 10

أبوسمبل 27 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 35 22

المدينة المنورة 34 19

الرياض 29 12

المنامة 25 18

أبوظبي 28 19

الدوحة 27 17

الكويت 28 12

دمشق 17 06

بيروت 20 16

عمان 16 07

القدس 18 10

غزة 20 14

بغداد 29 13

مسقط 26 22

صنعاء 24 04

الخرطوم 37 23

طرابلس 19 13

تونس 20 11

الجزائر 19 12

الرباط 18 08

نواكشوط 33 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 12 03

إسطنبول 15 05

إسلام آباد 25 11

نيودلهى 26 14

جاكرتا 30 24

بكين 12 05-

كوالالمبور 32 23

طوكيو 12 03

أثينا 16 08

روما 16 05

باريس 07 01

مدريد 14 04

برلين 01- 07-

لندن 07 01

مونتريال 00 00

موسكو 11- 17-

نيويورك 06 01

واشنطن 16 06

أديس أبابا 26 11

هيئة الأرصاد الظواهر الجوية طقس شديد البرودة ليلا أمطار رياح

