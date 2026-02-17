زي العربية.. طريقة عمل الفول لسحور رمضان

يعد الفول المدمس من الاكلات الأساسية التى تقدم فى سحور رمضان حيث أنه غني بالألياف والبروتين النباتي والعديد من العناصر الغذائية التى تساعد المسلمين على صيام ساعات طويلة دون الشعور بالجوع أو الهبوط أو الدوخة.

نعرض لكم طريقة عمل الفول المدمس فى المنزل لسحور رمضان من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الفول المدمس

نصف كيلو فول منقوع مصفى

نصف كيلو فول مدشوش

نصف كوب عدس أصفر

ماء بصلة قطع

1 ثمرة طماطم

1 ثمرة جزر

1 فص ثوم

1 ملعقة كبيرة كركم



طريقة عمل الفول المدمس



اغسلي الفول والفول المدشوش والعدس جيدا ثم صفيهم وضعيهم فى القدرة مع الملح والبصل والثوم وقطع الطماطم والكركم والجزر.

أضيفي الماء واعصري الليمون على الفول ثم غطى القدرة وضعيها على نار هادئة لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 ساعة مع متابعتها من الحين للأخر وتزويدها بالماء الساخن عندما يقل حتى يتكمل نضج الفول ويقدم عند الحاجة.