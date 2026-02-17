محافظ الجيزة يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح سوق العريش الحضاري

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، في أولى جولاته الميدانية، الاستعدادات النهائية لافتتاح سوق العريش الحضاري بحي الطالبية والمخصص لاستيعاب الباعة الجائلين وذلك في إطار تطبيق منظومة حضارية منظمة تسهم في تحقيق الانضباط وتيسير حركة المواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من تجهيز الباكيات داخل السوق، وتحديد مواقع وقوف الباعة إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف ببلاط الإنترلوك، وأعمال الإنارة والتنسيق العام، بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة للباعة والمواطنين، تمهيدًا لافتتاح السوق خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما تفقد المحافظ نقطة التمركز الثابتة بشارع العريش، والتي جرى تجهيزها لتسهيل أعمال المتابعة الدورية على مدار اليوم، بما يسهم في تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للشارع عقب افتتاح السوق.

ووجّه المحافظ باستمرار المتابعة اليومية من حي الطالبية وشرطة المرافق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في جهودها لإعادة الانضباط إلى الشوارع الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة سوف تنفذ خطة متكاملة للتعامل مع التعديات والإشغالات بالشوارع تقوم على المتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق الكامل بين الأحياء والمراكز وشرطة المرافق والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات في ذلك الصدد الي جانب توفير بدائل حضارية للباعة مشددًا على عدم السماح بالتعدي على حرم الطريق أو إعاقة حركة المرور .