شوبير : لو المسحراتي مقلش اسمي أعيط
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الأممية للمناخ
حريق هائل يدمر مسرحًا تاريخيًا في نابولي
إخلاء سبيل كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر في إقامة حفل بدون ترخيص
تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد
تسليم القيادة بالقوات المسلحة| أحمد موسى: الفريق أشرف زاهر أعرب عن تقديره للفريق عبدالمجيد صقر
أحمد موسى: رمضان شهر التسامح والعمل الصالح
شرطة الكابيتول توقف مشتبها فيه قرب مبنى الكونغرس بحوزته سلاحا ناريا
أحمد موسى: مش هتلاقي مواطن من غير إفطار أو سحور
منّاعة لـ هند صبري في النصف الأول من رمضان 2026 .. وكان يا ما كان
دعاء آخر يوم شعبان بعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2026 | ردده الآن
وزير التموين لـ أحمد موسى : صرف السلع متاح من كل فروع كاري أون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 17-2-2026 .. تراجع 150 جنيها

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر جرام الذهب بمعدلات غير مسبوقة بالتوازي مع اقتراب حلول شهر رمضان 2026 وذلك في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17-2-2026 .

الذهب يتراجع

وفقد سعر الذهب ما يقارب من 150 جنيه على الأقل في تعاملاته منذ الأحد الماضي بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب

متوسط سعر الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 6550 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7485 جنيه للشراء و 7428 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6862 جنيه للبيع و 6809 جنيه للشراء.

الذهب

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6550 جنيه للبيع و 6500 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو5614 جنيه للبيع و 5571 جنيه للشراء.

اسعار الذهب البوم

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 52.4 ألف جنيه للبيع و 52 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل أوقية الذهب نحو 4887 دولار للبيع و 4876 دولار للشراء.

