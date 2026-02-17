سعر الذهب مساء اليوم 17-2-2026 .. تراجع 150 جنيها

تراجع سعر جرام الذهب بمعدلات غير مسبوقة بالتوازي مع اقتراب حلول شهر رمضان 2026 وذلك في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17-2-2026 .

الذهب يتراجع

وفقد سعر الذهب ما يقارب من 150 جنيه على الأقل في تعاملاته منذ الأحد الماضي بمختلف الأعيرة الذهبية.

متوسط سعر الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 6550 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7485 جنيه للشراء و 7428 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6862 جنيه للبيع و 6809 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6550 جنيه للبيع و 6500 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو5614 جنيه للبيع و 5571 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 52.4 ألف جنيه للبيع و 52 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل أوقية الذهب نحو 4887 دولار للبيع و 4876 دولار للشراء.