ديني

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أحمد سعيد

بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، تعذر رؤية هلال شهر رمضان وأن الخميس هو أول أيام شهر الصيام، يتبادر إلى الأذهان سؤال يحير الناس، وهو ماذا لو سافر شخص إلى بلد اختلف لديه نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان عن مصر، وكان يوم الأربعاء هو أول أيام الشهر الفضيل عند هذا البلد.. فماذا يفعل المسافر في هذه الحالة؟. 

يذكر أن الديوان الملكي السعودي أعلن أن غدًا الأربعاء سيكون أول يوم في شهر رمضان، حيث قررت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أن يوم غدٍ الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 م، هو أول أيام شهر ‎رمضان لهذا العام 1447هـ.

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟

وعن إجابة التساؤل حول ماذا يفعل المسافر إلى السعودية والتي أعلنت أول يوم شهر رمضان غدا، الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا أن الشخص المسافر لو سافر بعد الفجر من مصر لزمه الفطر كأهل مصر، لكنه يمسك بقية يومه عند سفره لهذه البلد المختلف رؤيتها مراعاة لحرمة الشهر الفضيل عندهم.

وأضاف الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أما لو سافر قبل فجر الأربعاء بحيث وصل لهذه البلد المختلف رؤيتها عن مصر قبل الفجر لزمه عقد نية الصوم كأهل هذه البلد تمامًا.

بيان دار الإفتاء حول استطلاع هلال شهر رمضان

وكانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ قد استطلعَت هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأضافت الإفتاء، أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك، أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا.

