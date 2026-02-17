بدأ سكان العالم الإسلامي والشعب المصري بصفة خاصة في البحث عن مشاهدة رؤية هلال رمضان مباشر الآن، إذ تتحرى معظم الدول العربية هلال شهر رمضان بعد قليل اليوم الثلاثاء 17 فبراير.

رؤية هلال رمضان

وتحري رؤية هلال رمضان من الأمور التي تشغل بال المسلمين دائماً، وترتبط بالعديد من التقاليد ودائما ما كانت مصر تحتفل بذلك اليوم بشكل كبير، حيث إن مفتاح صوم الشهر الكريم، ومعرفة إذا ما كانوا سوف يبدوأن في صلاة التراويح أم انها سوف تؤجل لليوم التالي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرُؤيتِهِ، وأفطِروا لرؤيتِهِ، وانسُكوا لها، فإن غُمَّ عليكُم، فأكمِلوا ثلاثينَ، فإن شَهِد شاهدانِ؛ فصوموا وأفطِروا".

شاهد رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن في مصر

ويشاهد رؤية هلال رمضان في مصر مع غروب شمس اليوم و بعد مواعيد صلاة المغرب، وسوف تقوم دار الإفتاء المصرية بعمل بث مباشر على التليفزيون المصري وعلى صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

بث مباشر رؤية هلال رمضان عبر هذا الرابط

ويستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هلال شهر رمضان 1447، الثلاثاء 17 فبراير 2026 الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1447 هجريا، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان 2026، وإعلان موعد أول أيام شهر رمضان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

استطلاع رؤية هلال رمضان 2024 من داخل مرصد حلوان

ويقوم مرصد حلوان أن المعهد سوف يقوم بـ استطلاع رؤية هلال رمضان 2026 من داخل مرصد حلوان، بإضافة أيضاً الي استطلاع الهلال من خلال لجان المعهد المتواجدة خارج القاهرة، وأن ذلك يتم بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان 1447هـ ، وإعلان موعد أول أيام شهر رمضان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم استطلاع رؤية هلال رمضان لعام 1448 هجريًا من خلال 7 لجان شرعية وعلمية، إذ توجهت اللجان لأسوان والفيوم وحلوان والوادي الجديد وسوهاج وقنا ومطروح، وتضم كل لجنة أعضاء من دار الإفتاء ومعهد الفلك وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التي يتم فيها الرصد، ويتم اختيار أماكن استطلاع الهلال بدقة لتكون بعيدة عن إضاءة المدن، والرصد يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التليسكوبات والعين المجردة.

موعد رمضان

ووفقا للحسابات الفلكية فإن هلال شهر رمضان ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 02:02 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الثلاثاء 17 فبراير 29 من شعبان 1447هـ، ولكن يصعب رؤية هلال رمضان.

سيبقى هلال رمضان الجديد لمدة تتراوح بين 3 و4 دقائق، بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، 17 فبراير، (يوم الرؤية)، بينما تتراوح مدة غروب القمر بعد غروب الشمس في العواصم والمدن العربية والإسلامية ما بين دقيقة واحدة و12 دقيقة.

صلاة التراويح

ورمضان شهر معظم في الدين الإسلامي، ليس لكونه أحد أركان الإسلام فقط لكن لأنه شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، فيه تفتح أبواب الجنان، وتضاعف الحسنات، وتجاب الدعوات، وترفع الدرجات، وتغفر السيئات، ويجتهد المسلمون فيه في قراءة القرآن والإكثار من الصلاة حيث يقومون بـ صلاة التراويح يوميا.

شهر الصيام

ومن أبرز المعالم التي تميز شهر الصيام بين المسلمين القيام وتلاوة القرآن والتصدق والزكاة، وفيه ليلة وصفها الله عز وجل في كتابه الكريم بـ"خير من ألف شهر"، وهي ليلة القدر التي يسعى المسلمون جميعا لإدراكها واغتنام ثوابها.

منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية هلال شهر رمضان

منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية واستطلاع أهلة الشهور لمعرفة بدايتها، هو أن منهج دار الإفتاء المصرية يتمثل فى عدة خطوات وهى أن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التى تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهى شهر رمضان وشوال وذى الحجة، حتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذى القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية فى عبادة المسلمين.

كما أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التى تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها 7 لجان، مبثوثة بمصر فى طولها وعرضها،فى أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصدالهلال.

وأوضح أن الرؤية هى الأساس، ولا يتم الاعتماد عليها إذا شابها التهم، والتى من بينها مخالفة الحسابات الفلكية القطعية، مضيفا أن مصر على مر عقود من الزمن، لم تختلف فيها الحسابات الفلكية مع نتائج الرؤية الشرعية، مشيرآ إلي إلى أنه لابد من وضع أمرين فى الاعتبار عند الصائم أن يتبع هلال البلد فيجب على أهل كل بلد متابعة إمامهم.