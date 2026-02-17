الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية، أحمد الحسنات، مساء الثلاثاء، أن يوم الخميس سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك في المملكة.

وجاء الإعلان خلال فعالية تحرّي هلال شهر رمضان التي نظمتها دائرة الإفتاء العام في رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال بالعاصمة عمان، بحضور عدد من العلماء والقضاة الشرعيين وممثلي الجهات الرسمية.

وقال الحسنات إن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية ثبت لديه، بعد التحقق من شهادات الرؤية ونتائج الرصد الفلكي، أن يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وعليه يكون يوم الخميس غرة شهر رمضان المبارك.

ورفع المفتي العام أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام عبد الله الثاني، وسمو الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول الشهر الفضيل.