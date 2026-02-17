القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

أجرت القوات المسلحة مراسم تسليم وتسلم القيادة والتى التقى خلالها الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع السابق وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، فى تقليد عسكري أصيل للوفاء بالمهام والمسئوليات التى تجرى بمنظومة العمل بالقوات المسلحة.

وتضمنت المراسم مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بمهام القوات المسلحة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية والأُطر العامة لمنظومة العمل بالقوات المسلحة خلال الفترة المقبلة .

وأعرب الفريق أشرف سالم زاهر عن تقديره للفريق أول عبد المجيد صقر على جهوده المبذولة خلال المهام الوطنية التى كُلف بها من أجل رفعة الوطن وحماية مقدساته.

من جانبه عبر الفريق أول عبد المجيد صقر عن تمنياته للفريق أشرف سالم زاهر بالتوفيق فى مهامه المستقبلية.