حادث بحري على بعد 70 ميلاً من شواطئ اليمن

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بورود بلاغ عن واقعة اعتداء بحري بالقرب من شواطئ اليمن.

وذكرت الهيئة، أنه على بعد 70 ميلا بحريًا إلى الجنوب الغربي من عدن باليمن جرى الإبلاغ عن حادث بحري.

وأردفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ، بأن قاربا اقترب من سفينة جنوب غرب ميناء عدن وأعقب ذلك تبادل إطلاق نار.

ويُضاف هذا الحادث إلى التوترات المستمرة في البحر الأحمر، حيث شنّ الحوثيين هجمات في وقت سابق، مما أدى إلى تعطيل التجارة عبر المنطقة.

وكشفت التفاصيل، أن زورقًا أبيض اللون يقل خمسة أشخاص اقترب من سفينة ونادوا عليها، مما أدى إلى تبادل إطلاق نار بأسلحة خفيفة بين الطرفين.

بالإضافة إلى حادثة السفينة الرئيسية، ورد أن زورقين آخرين كانا في مكان قريب، مما دفع السلطات إلى إجراء مزيد من التحقيقات، كما أكدت ذلك عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO).

ولا تزال بعض شركات الشحن متخوفة من عبور المياه، وسط مخاوف أمنية مستمرة تُذكّر بالتهديدات السابقة التي شنّها قراصنة الصومال في المنطقة.