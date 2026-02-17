قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
خلفًا للشيخة حسينة.. طارق رحمن رئيساً جديدًا لوزراء بنجلاديش

محمد على

أدى رئيس الوزراء البنجلاديشي الجديد، طارق رحمن، وعدد من السياسين، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان، ليصبحوا أول نواب منتخبين منذ الانتفاضة الدامية التي اندلعت عام 2024.

وأدى النواب، الذين تعهدوا بالولاء لبنجلاديش، اليمين الدستورية أمام رئيس لجنة الانتخابات، إيه إم إم ناصر الدين، إذ من المقرر أن يتولى رحمن مهام منصبه خلفاً لحكومة مؤقتة قادت البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها 170 مليون نسمة، لمدة 18 شهراً منذ الإطاحة بحكومة الشيخة حسينة، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان".

وحقق رحمن، (60 عاماً)، وهو رئيس "حزب بنجلاديش القومي" وينتمي إلى إحدى أقوى العائلات السياسية في البلاد، فوزاً ساحقاً في انتخابات أجريت 12 فبراير الجاري.

وكان من المتوقع أن ينتخب سياسيو الحزب رحمن رسمياً زعيماً لهم، وأن يؤدي رئيس الوزراء ووزراؤه اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد شهاب الدين في وقت لاحق مساء الثلاثاء.

وفي خطاب النصر الذي ألقاه السبت، قال رحمن: "هذا النصر لبنجلاديش، وللديمقراطية. هذا النصر لشعبٍ سعى إلى الديمقراطية وضحّى من أجلها".

ووعد طارق رحمن بعهدٍ من السياسة النزيهة مع إجراء بنجلاديش أول انتخابات منذ سقوط الشيخة حسينة، لكنه تحدث أيضاً عن التحديات المقبلة، بما في ذلك معالجة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وأضاف: "نحن على وشك بدء مسيرتنا في ظل اقتصاد هشّ خلفه النظام الاستبدادي، ومؤسسات دستورية وقانونية ضعيفة، وتدهور في الوضع الأمني".

وتعهد الزعيم الجديد باستعادة الاستقرار وإنعاش النمو بعد أشهر من الاضطرابات التي زعزعت ثقة المستثمرين في بنجلاديش، ثاني أكبر مُصدّر للملابس في العالم.

كما دعا جميع الأحزاب إلى "البقاء متحدة" في بلدٍ مزقته سنوات من التنافس المرير.

ولم يعد رحمن إلى بنجلاديش إلا في ديسمبر الماضي، بعد 17 عاماً قضاها في المنفى ببريطانيا، إذ فاز ائتلاف حزب بنجلاديش القومي بـ 212 مقعداً، مقابل 77 مقعداً لتحالف الجماعة الإسلامية.

وحقق الحزب الوطني البنجلاديشي، السبت، فوزاً ساحقاً بأغلبية الثلثين في الانتخابات العامة، وهي نتيجة من المتوقع أن ترسخ الاستقرار في البلاد بعد أشهر من الاضطرابات.

وطعنت الجماعة الإسلامية، التي حصدت أكثر من ربع مقاعد البرلمان، أي 4 أضعاف أفضل نتيجة سابقة لها، في نتائج 32 دائرة انتخابية، لكن زعيمها، شفيق الرحمن (67 عاماً)، صرّح أيضاً بأن الحزب "سيكون معارضة يقظة ومبدئية وسلمية".

وكانت الشيخة حسينة (78 عاماً)، والتي حُكم عليها بالإعدام غيابياً لارتكابها جرائم ضد الإنسانية، أصدرت بياناً من مخبئها في الهند، نددت فيه بالانتخابات "غير القانونية".

لكن الهند أشادت بـ"الفوز الحاسم" للحزب القومي البنجلاديشي وهو تحول ملحوظ بعد توتر العلاقات بينهما.

ولم تُنتخب سوى 7 نساء انتخاباً مباشراً، مع العلم أن 50 مقعداً إضافياً مخصصة للنساء ستُوزع على الأحزاب وفقاً لنسبة الأصوات التي يحصلن عليها.

كما فاز 4 أعضاء من الأقليات بمقاعد، من بينهم اثنان من الهندوس وهم يشكلون نحو 7% من سكان بنجلاديش ذات الأغلبية المسلمة.

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

كسوف الشمس

القمر يطوق الشمس بـ"حلقة النار".. عرض سماوي نادر يلفت أنظار العالم

لامين يامال

ركلة واحدة تغير الأرقام.. هل كسرت جزائية جيرونا سجل لامين يامال المثالي؟

كوكب زحل

دهشة الكون والأرض.. كوكب قد يطفو على الماء وأشجار تتفوق على النجوم

بالصور

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

