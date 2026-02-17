قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
ذكريات النهائيات تعود.. مواجهة ثأرية مرتقبة بين الأهلي والترجي
روسيا.. انهيار مبنى للشرطة العسكرية في قاعدة بـ سيرتولوفو الروسية
رياضة

كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
منتصر الرفاعي

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهات قوية ومثيرة، من شأنها أن تحدد شكل نصف النهائي المتوقع حيث يلتقي الفائز من مواجهة الزمالك وأوتوهو الكونغولي مع الفائز من مباراة المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد، في صدام محتمل بين فرق مصرية في نصف النهائي، حال تجاوزهم منافسيهم.

الزمالك في مواجهة أوتوهو الكونغولي

ضرب الزمالك موعدا مع أوتوهو الكونغولي في ذهاب ربع النهائي يوم 15 مارس المقبل بينما تقام مواجهة الإياب يوم 22 من نفس الشهر. 

ويأمل الفريق الأبيض في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، تمهيدا لحسم التأهل على ملعبه واستغلال قوة الخبرة القارية التي يمتلكها اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدير الفني في قيادة الفريق إلى نصف النهائي.

ويمتلك الزمالك سجلا جيدا على المستوى القاري وخصوصا في الأدوار الحاسمة للبطولات الأفريقية، حيث يعد من أكثر الفرق المصرية تحقيقًا للنجاحات في كأس الكونفدرالية ودوري الأبطال على حد سواء. 

ومن المتوقع أن يلجأ الفريق الأبيض إلى خطة هجومية متوازنة مع التركيز على تأمين الدفاع، خصوصًا أن مواجهات الذهاب خارج الأرض غالبًا ما تشهد صعوبة كبيرة، مع تحكم الفريق الضيف في نسق المباراة ومحاولة تسجيل هدف مبكر.

المصري البورسعيدي يصطدم بشباب بلوزداد

وفي الجانب الآخر، يلتقي المصري البورسعيدي مع شباب بلوزداد الجزائري يوم 15 مارس في مباراة الذهاب، فيما تقام مواجهة الإياب يوم 22 من الشهر ذاته. ويطمح المصري إلى مواصلة تألقه في البطولة هذا الموسم بعد أن أنهى مرحلة المجموعات في المركز الثاني، متفوقًا على منافسين أقوياء في مجموعته.

ويتميز الفريق البورسعيدي بقيادة جهازه الفني وخبرة لاعبيه في البطولات القارية، حيث يسعى إلى استغلال خبراته السابقة للتغلب على الضغط الجزائري وحجز مكان في نصف النهائي لمواجهة المتأهل من الزمالك أو أوتوهو، ما يفتح بابًا لاحتمالية صدام مصري خالص في الدور المقبل.

ترتيب المجموعة الرابعة

أنهى الزمالك مرحلة المجموعات متصدرًا للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بعد فوزه المهم على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1 ليؤكد تفوقه وحسم بطاقة التأهل عن جدارة. بينما حل المصري البورسعيدي في المركز الثاني ما ضمن له مقعدًا في ربع النهائي أيضًا، ليصبح اللقاء مع شباب بلوزداد اختبارًا حقيقيًا لقوة الفريقين وإمكاناتهما على المستوى القاري.

التحديات والاستعدادات

يمثل ربع النهائي مرحلة فاصلة، حيث تتضاعف صعوبة المباريات، ويصبح الضغط على الفرق كبيرًا، نظرًا لأهمية التأهل إلى نصف النهائي والمنافسة على اللقب القاري. 

ويحتاج الزمالك والمصري إلى استغلال كافة الأسلحة الفنية والبدنية مع التركيز على التفاصيل الصغيرة مثل الاستفادة من الركلات الثابتة، والحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم، وتقليل الأخطاء التي قد تكلف الفريق الهدف أو المباراة.

كما أن السفر والخوض في ملاعب الخصوم يمثل تحديًا إضافيًا، خصوصًا في مباريات الذهاب، حيث تحتاج الفرق إلى التعامل مع أجواء الجماهير المنافسة، وأحيانًا مع ظروف الطقس والملاعب المختلفة، بما يتطلب تركيزًا كاملًا من اللاعبين والجهاز الفني.

توقعات نصف النهائي

في حالة تأهل الزمالك والمصري، سيكون الجمهور على موعد مع صدام مصري خالص في نصف النهائي ما يزيد من الإثارة والمتعة ويجعل البطولة فرصة للتأكيد على هيمنة الكرة المصرية في البطولات القارية هذا الموسم. 

ومع كل هذه العوامل، يبقى ربع النهائي محطة مهمة لكل الفرق، خصوصًا مع تقارب المستوى الفني بين الأندية، وامتلاك كل فريق لاعبين قادرين على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة.

الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
