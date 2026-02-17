قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق المختصة حبس صانع المحتوى كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في الواقعة المتداولة بشأن تنظيم فعالية دون ترخيص .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ورسائل عبر أحد تطبيقات الهواتف الذكية تضمنا قيام صانع محتوى بدعوة متابعيه بمواقع التواصل الإجتماعى لحضور حفل أعده لأحد أصدقائه مساء الأثنين 16/ الجارى بأحد الكافيهات بمدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مالكة الكافيه المشار إليه "كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- بدون ترخيص" وبمواجهتها أفادت بقيام صانع المحتوى المشار إليه بحجز مقر الكافيه الخاص بها لإقامة احتفال بعيد مولد أحد أصدقائه دون تحديد أعداد الحضور أو ماهية الإحتفال.

كما أمكن ضبط صانع المحتوى المشار إليه (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة – سبق إتهامه فى قضايا "آداب عامة، سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى")، وبمواجهته أقر بقيامه بالإعداد لإقامة الاحتفال المشار إليه ودعوة متابعيه للحضور دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة ، بهدف زيادة معدلات مشاهديه على مواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق ، وتم غلق الكافيه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

