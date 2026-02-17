عدوان وحشي.. مستوطنون يهجّرون 15 عائلة فلسطينية من الأغوار

أجبر مستوطنون إسرائيليون 15 عائلة فلسطينية على تفكيك مساكنها ومغادرة مناطق سكنها في الأغوار الشمالية، شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وفيما يؤكد عمليات الاضطهاد الممارسة بحق أصحاب الأرض، أفادت مصادر محلية بأن عددًا من العائلات شرعت، اليوم الثلاثاء، في تفكيك بيوتها تمهيدًا للرحيل.

وقال رئيس مجلس قروي "المالح"، مهدي دراغمة، إن نحو 15 عائلة بدأت بإخلاء مساكنها نتيجة تزايد اعتداءات المستوطنين بحقهم.

وأضاف أن سبع عائلات أخرى كانت قد أُجبرت قبل أيام على مغادرة تجمع الميتة القريب، لأسباب مماثلة تتعلق بالتهديدات والممارسات المتكررة من قبل المستوطنين، بحسب ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وذكرت محافظة القدس أن مستوطنين اعتدوا على شبان من بلدة النبي صمويل شمال غرب القدس، ما أسفر عن إصابة أحدهم برضوض استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أقدم مستوطنون على إحراق حظيرة أغنام في قرية السموع جنوب محافظة الخليل، وفق ما أفادت به إذاعة "صوت فلسطين".

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) أقر، الأحد، قرارات تهدف إلى إحداث تغييرات في الواقعين القانوني والمدني بالضفة الغربية، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية عليها.

أسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل ما لا يقل عن 1114 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس، تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الاعتداءات منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، حيث تتنوع الانتهاكات بين القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في ظل اتهامات فلسطينية لإسرائيل بالسعي إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.