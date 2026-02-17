قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزينة قد تطفئ فرحتك.. عقوبات صارمة تنتظر سارقي الكهرباء في رمضان
السعودية وقطر تعلنان غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
غدا أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريا في السعودية
15 دقيقة سلبية .. الزمالك يهدر هدفين وسيراميكا كليوباترا يرد
إلغاء فارق الأهداف .. قرارات عاجلة في اتحاد الكرة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام
إعلام إسرائيلي: تقدم شكلي في مسودة الاتفاق.. وطهران ترفض مناقشة ملفات حساسة
تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل
كل عام وأنتم بخير.. السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان
تصرف غير لائق لعامل في مدرسة بالخصوص ليلا | وشهود عيان : فصل من النقابة رغم عدم القبض عليه
أخبار العالم

عدوان وحشي.. مستوطنون يهجّرون 15 عائلة فلسطينية من الأغوار

محمد على

أجبر مستوطنون إسرائيليون 15 عائلة فلسطينية على تفكيك مساكنها ومغادرة مناطق سكنها في الأغوار الشمالية، شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وفيما يؤكد عمليات الاضطهاد الممارسة بحق أصحاب الأرض، أفادت مصادر محلية بأن عددًا من العائلات شرعت، اليوم الثلاثاء، في تفكيك بيوتها تمهيدًا للرحيل. 

وقال رئيس مجلس قروي "المالح"، مهدي دراغمة، إن نحو 15 عائلة بدأت بإخلاء مساكنها نتيجة تزايد اعتداءات المستوطنين بحقهم.

وأضاف أن سبع عائلات أخرى كانت قد أُجبرت قبل أيام على مغادرة تجمع الميتة القريب، لأسباب مماثلة تتعلق بالتهديدات والممارسات المتكررة من قبل المستوطنين، بحسب ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وذكرت محافظة القدس أن مستوطنين اعتدوا على شبان من بلدة النبي صمويل شمال غرب القدس، ما أسفر عن إصابة أحدهم برضوض استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أقدم مستوطنون على إحراق حظيرة أغنام في قرية السموع جنوب محافظة الخليل، وفق ما أفادت به إذاعة "صوت فلسطين".

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) أقر، الأحد، قرارات تهدف إلى إحداث تغييرات في الواقعين القانوني والمدني بالضفة الغربية، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية عليها.

 أسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل ما لا يقل عن 1114 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس، تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الاعتداءات منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، حيث تتنوع الانتهاكات بين القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في ظل اتهامات فلسطينية لإسرائيل بالسعي إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

فوائد الإفطار على التمر باللبن في رمضان.. لن تتوقعها

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك في رمضان

محافظ الشرقية يشهد بدء موسم توريد محصول بنجر السكر بالصالحية الجديدة

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

