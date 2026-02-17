أعلن رئيس الوفد الأوكراني المفاوض بدء محادثات السلام الثلاثية بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في جنيف.

وذكر رئيس الوفد الأوكراني المفاوض في تصريحات له : لدينا إطار عمل متفق عليه مع الرئيس زيلنسكي وتفويض واضح منه.

وأشار رئيس وفد أوكرانيا المفاوض إلى أن مهمة الوفد دفع القرارات التي يمكن أن تقرب من سلام دائم ، مضيفا " وسنبحث قضايا أمنية وإنسانية" .

وفي وقت لاحق ؛ أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف أن المفاوضين في جنيف سيواصلون عملهم غداً ولا توجد أخبار متوقعة من اجتماعات اليوم.

وذكر المتحدث باسم الكرملين في بيان له ؛ أن محادثات جنيف تُعقد خلف أبواب مغلقة.

وأشار إلى أن موسكو ترى أن أوكرانيا تمارس نوعاً من الابتزاز في مجال الطاقة ضد هنجاريا.

ونبه أيضا إلى أن القضايا المتعلقة بإمدادات النفط الروسي إلى هنجاريا تتم مناقشتها على مستوى الشركات.

و بشأن وضع إمدادات النفط إلى هنجاريا أمضى بيسكوف قائلا : روسيا على اتصال بمشتري نفطها لكن الوضع معقد بسبب موقف أوكرانيا.