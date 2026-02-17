قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

غدا أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريا في السعودية

أول أيام شهر رمضان
أول أيام شهر رمضان
أحمد سعيد

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، استطلاع هلال شهر رمضان للعام الهجري 1447هـ، مشيرة إلى أن غرة شهر رمضان المبارك بالمملكة العربية السعودية سوف توافق غدًا الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026.

ومن جانبه، أعلن الديوان الملكي السعودي منذ قليل، أن غدًا الأربعاء سيكون غرة رمضان، حيث قررت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أن يوم غدٍ الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 م، هو أول أيام شهر ‎رمضان لهذا العام 1447هـ.

غدا غرة شهر رمضان 1447هـ في السعودية

شهدت عملية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك حالة من الترقب لإعلان تحري هلال الشهر الفضيل، وقد أدلى الراؤون في مرصد سدير بشهادتهم لدى المحكمة العليا بتمكن رصد هلال رمضان في سدير، لتعلن المحكمة العليا أن يوم غد الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026م، هو غرة شهر رمضان المبارك للعام 1447 هجريا.

دعاء رؤية هلال شهر رمضان

ورد دعاء رؤية هلال شهر رمضان 2026 عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول عند رؤية هلال شهر رمضان "اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ".
دعاء استقبال شهر رمضان

  • اللهم إنى أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم
  • اللهم إنى أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك
  • اللهمَّ بلِّغنا رمضان، وأعِنّا فيه على الصّيام، والقيام، وقراءة القرآن، اللهمّ اكتبنا فيه من القانتين، والصّابرين، والمستغفرين، وأعتِق فيه رقابنا من النّار.
  • اللهم إنى أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح.
  • اللهم ارحمنى بالقرآن واجعله لى إماماً ونوراً وهدى ورحمة.
  • اللهم أعنى على صيامه وقيامه بتوفيك يا هادى المضلين وقربنى إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا رب العالمين.
المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية استطلاع هلال شهر رمضان غدا غرة شهر رمضان 1447هـ في السعودية غرة شهر رمضان 1447 شهر رمضان

