غدا أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريا في السعودية

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، استطلاع هلال شهر رمضان للعام الهجري 1447هـ، مشيرة إلى أن غرة شهر رمضان المبارك بالمملكة العربية السعودية سوف توافق غدًا الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026.

ومن جانبه، أعلن الديوان الملكي السعودي منذ قليل، أن غدًا الأربعاء سيكون غرة رمضان، حيث قررت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أن يوم غدٍ الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 م، هو أول أيام شهر ‎رمضان لهذا العام 1447هـ.

شهدت عملية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك حالة من الترقب لإعلان تحري هلال الشهر الفضيل، وقد أدلى الراؤون في مرصد سدير بشهادتهم لدى المحكمة العليا بتمكن رصد هلال رمضان في سدير، لتعلن المحكمة العليا أن يوم غد الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026م، هو غرة شهر رمضان المبارك للعام 1447 هجريا.

دعاء رؤية هلال شهر رمضان

ورد دعاء رؤية هلال شهر رمضان 2026 عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول عند رؤية هلال شهر رمضان "اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ".

دعاء استقبال شهر رمضان