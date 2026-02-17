قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
العراق: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصومال يشيد بالدعم السياسي والاقتصادي والتنموي المقدم من الدول العربية

اجتماع الدول المساهمة في صندوق دعم الصومال
اجتماع الدول المساهمة في صندوق دعم الصومال
الديب أبوعلي

عُقد اليوم بمقر الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية اجتماع الدول المساهمة في صندوق دعم الصومال، برئاسة السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وأكد السفير أواري في تصريح له عقب الاجتماع، أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، في إطار الجهود الرامية إلى تقوية مؤسسات الدولة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتمكين الصومال من مواصلة مسيرته نحو التنمية المستدامة، وتعزيز انفتاحه على محيطه العربي والإقليمي والدولي، بما يدعم جهود بناء السلام وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي.

وفي هذا السياق، أعرب السفير علي عبدي أواري عن بالغ تقديره وامتنانه للدور البارز الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، وكذلك الدول العربية الشقيقة، في دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية، ويجسد التزام الدول العربية الثابت بمساندة الصومال في هذه المرحلة المهمة من تاريخه.

كما أشاد بالدعم السياسي والاقتصادي والتنموي الذي تقدمه الدول العربية، والذي كان له أثر ملموس في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية الصومالية، ودعم جهود الحكومة الصومالية في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف السفير أواري أن جمهورية الصومال الفيدرالية تشهد اليوم مرحلة جديدة من التطور والنمو، في ظل ما تشهده من تحسن ملحوظ في الأوضاع الأمنية، وتقدم متواصل في مسيرة بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب إطلاق وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية، والموانئ، والطاقة، والتعليم، والخدمات الأساسية، الأمر الذي يسهم في ترسيخ أسس التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي.

كما أعرب عن تطلع جمهورية الصومال الفيدرالية إلى استمرار وتعزيز هذا الدعم العربي خلال المرحلة المقبلة، بما يمكن الصومال من استكمال أولوياته الوطنية، وتعزيز قدراته المؤسسية والتنموية، وترسيخ مكانته كدولة فاعلة ومستقرة في محيطها العربي والإقليمي، مؤكداً أن الصومال يمضي بثقة نحو مستقبل واعد قائم على التنمية والازدهار والشراكة البناءة مع أشقائه في الدول العربية.

جامعة الدول العربية صندوق دعم الصومال السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الصومال الأمانة العامة جمهورية الصومال الفيدرالية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12

تهنئة

مدبولي يهنئ الشعب المصري والشعوب الغربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يوجه بتعزيز التواصل مع البرلمان والرد الفوري على طلبات النواب

بالصور

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

المزيد