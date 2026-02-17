الصومال يشيد بالدعم السياسي والاقتصادي والتنموي المقدم من الدول العربية

عُقد اليوم بمقر الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية اجتماع الدول المساهمة في صندوق دعم الصومال، برئاسة السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وأكد السفير أواري في تصريح له عقب الاجتماع، أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، في إطار الجهود الرامية إلى تقوية مؤسسات الدولة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتمكين الصومال من مواصلة مسيرته نحو التنمية المستدامة، وتعزيز انفتاحه على محيطه العربي والإقليمي والدولي، بما يدعم جهود بناء السلام وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي.

وفي هذا السياق، أعرب السفير علي عبدي أواري عن بالغ تقديره وامتنانه للدور البارز الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، وكذلك الدول العربية الشقيقة، في دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية، ويجسد التزام الدول العربية الثابت بمساندة الصومال في هذه المرحلة المهمة من تاريخه.

كما أشاد بالدعم السياسي والاقتصادي والتنموي الذي تقدمه الدول العربية، والذي كان له أثر ملموس في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية الصومالية، ودعم جهود الحكومة الصومالية في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف السفير أواري أن جمهورية الصومال الفيدرالية تشهد اليوم مرحلة جديدة من التطور والنمو، في ظل ما تشهده من تحسن ملحوظ في الأوضاع الأمنية، وتقدم متواصل في مسيرة بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب إطلاق وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية، والموانئ، والطاقة، والتعليم، والخدمات الأساسية، الأمر الذي يسهم في ترسيخ أسس التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي.

كما أعرب عن تطلع جمهورية الصومال الفيدرالية إلى استمرار وتعزيز هذا الدعم العربي خلال المرحلة المقبلة، بما يمكن الصومال من استكمال أولوياته الوطنية، وتعزيز قدراته المؤسسية والتنموية، وترسيخ مكانته كدولة فاعلة ومستقرة في محيطها العربي والإقليمي، مؤكداً أن الصومال يمضي بثقة نحو مستقبل واعد قائم على التنمية والازدهار والشراكة البناءة مع أشقائه في الدول العربية.