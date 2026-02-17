قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
عزة عاطف

دخلت المنافسة بين عمالقة السيارات الكهربائية مرحلة جديدة من الشراسة في فبراير 2026، حيث رصدت عدسات المصورين في السويد النسخة الأكثر تطرفًا من "بورش تايكان" أثناء خضوعها لاختبارات الطقس البارد. 

تأتي هذه النسخة، التي يُرجح أن تحمل شعار "RS"، بدافع شخصي للغاية لمهندسي بورش؛ وهو استعادة الرقم القياسي العالمي في حلبة نوربورجرينج الذي انتزعته شركة شاومي (Xiaomi) قبل ثمانية أشهر. 

وتظهر الصور المسربة أن بورش لم تكتفِ بتحسين المحركات، بل نقلت تكنولوجيا الطيران والديناميكا الهوائية من أيقونتها "911 GT3 RS" إلى عالم المحركات الكهربائية.

هندسة هوائية مستوحاة من عائلة GT3 RS

تخلصت النسخة التجريبية من القطع الاختبارية الأولية لتعتمد مكونات نهائية جاهزة للإنتاج، حيث يبرز مشتت هواء أمامي (Splitter) معاد تصميمه بالكامل مدمج في هيكل السيارة دون الحاجة لقضبان التثبيت التقليدية. 

كما تم توسيع المسار العرضي للعجلات بشكل ملحوظ، مع إضافة فتحات تبريد خلف العجلات الأمامية وفتحات "أسنان المنشار" الشهيرة فوق الرفارف لتقليل ضغط الهواء المحتبس داخل أقواس العجلات. 

هذه التعديلات ليست جمالية فحسب، بل تهدف لتوفير قوة ضغط سفلية هائلة (Downforce) تضمن ثبات السيارة عند المنعطفات السريعة التي تميز الحلبات العالمية.

 

تجاوز حاجز الـ 1000 حصان والمنافسة التقنية

تشير التوقعات التقنية لعام 2026 إلى أن تايكان RS قد تتجاوز القوة الحصانية لطراز "تايكان GT" الحالي البالغة 1019 حصانًا. 

ويعمل المهندسون على تحسين إدارة الحرارة في البطاريات ونظام الدفع لضمان تقديم أقصى أداء لفترات طويلة دون تراجع، وهو التحدي الأكبر الذي واجهته السيارات الكهربائية سابقًا. 

ومن المتوقع أن تزود السيارة بنظام تعليق نشط متطور قادر على قراءة تضاريس الحلبة في أجزاء من الثانية، ما يمنح السائق تحكمًا مطلقًا يحاكي سيارات السباق الاحترافية مع الحفاظ على هوية الصانع الألماني العريقة.

معركة الأرقام القياسية ضد شاومي في 2026

يمثل عام 2026 نقطة تحول في تاريخ بورش، حيث تعتبر الشركة أن كسر رقم "شاومي" في فئة السيدان الكهربائية مسألة كبرياء تقني. 

ومن المتوقع الكشف الرسمي عن هذا الطراز في وقت لاحق من العام الجاري، ليكون السلاح النهائي في مواجهة المنافسين الآسيويين والأمريكيين. 

ويرى خبراء السيارات أن تايكان RS لن تكون مجرد سيارة كهربائية سريعة، بل ستكون تجسيدًا لكيفية تطويع قوانين الفيزياء لتوفير تجربة قيادة "ميكانيكية" في عصر الرقائق الإلكترونية، ما يضع معايير جديدة للأداء الفائق في العقد الحالي.

من الداخل، يتوقع أن تتبع التايكان RS نهج التخفيف الصارم عبر استخدام ألياف الكربون بكثافة في المقاعد والأبواب، مع إمكانية التخلي عن المقاعد الخلفية لتقليل الوزن الإجمالي. 

وستحصل المقصورة على شاشات عرض مخصصة لبيانات الحلبة، مع نظام توجيه يدوي أكثر حدة واتصالاً بالطريق. 

تهدف بورش من خلال هذه النسخة إلى جذب عشاق القيادة الذين يبحثون عن الأدرينالين الصافي، مؤكدة أن التحول الكهربائي لا يعني التخلي عن المتعة الرياضية الخام التي ميزت العلامة التجارية لأكثر من 7 عقود.

بورش تايكان بورش تايكان RS بورش تايكان RS 2027 أسرع سيارة كهربائية بورش مواصفات تايكان RS منافسة بورش وشاومي 2026 سعر بورش تايكان RS

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

د. أحمد طه ريان رحمه الله

الأوقاف تحيي ذكرى وفاة العالم والداعية الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان

دار الإفتاء

هل يجب الالتزام ببيان دار الإفتاء في استطلاع هلال رمضان؟

بالصور

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

