بعد واقعة مخلة.. وقف عامل مدرسة الخصوص تمهيدًا للعرض على النيابة

وافق الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على مذكرة مديرية التربية والتعليم بشأن إيقاف العامل المتهم في واقعة مدرسة الخصوص عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لحين انتهاء التحقيقات في الفيديو المتداول الذي رصد أفعالًا منافية للآداب داخل الحرم التعليمي.

التحقيق فى الواقعة

أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، خضوع الواقعة لتحقيق إداري شامل، مشددًا على أنه في حال ثبوت الإدانة سيتم تغليظ العقوبة لتصل إلى الفصل النهائي من الخدمة، مع إحالة الملف برمته إلى النيابة العامة فور الانتهاء من الفحص المبدئي لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.



كشفت التحقيقات الأولية تداول مقطع فيديو أثار استياءً واسعًا بين أولياء الأمور، يظهر العامل يصطحب سيدة إلى داخل المدرسة خلال ساعات الليل، حيث فوجئ بدخول عدد من الطلاب في توقيت غير متوقع، ما تسبب في ارتباكه ومحاولته إخراج السيدة، وهو ما اعتبرته المديرية انتهاكًا صارخًا لقدسية المؤسسة التعليمية.