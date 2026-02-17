مجلس جامعة بنها الأهلية يعتمد تقارير المنح الدراسية المقدمة للطلاب

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، و أيمن بيومى أمين عام الجامعة ، وأعضاء مجلس الجامعة.



واستهل الدكتور تامر سمير الجلسة بتقديم التهنئة إلي الدكتور عبد العزيز قنصوة، بالثقة الغالية من القيادة السياسية وتوليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي متمنيا له دوام التوفيق والنجاح فى مهام منصبه الجديد.

كما وجه الشكر إلى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، تقديرًا لما قدمه من جهود خلال فترة توليه حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



كما قدم رئيس الجامعة أيضا التهنئة إلى الدكتور شادي المشد، مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي والحوكمة الذكية، ومدير برامج كلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية، على ثقة القيادة السياسية وتعيينه نائبا محافظ البحيرة، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.



فيما استعرض الدكتور حسين المغربي اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لبرامج الجامعة وهى (طب الأسنان – العلاج الطبيعي – الطب البيطري – الهندسة – علوم الحاسب – الاقتصاد وإدارة الأعمال – الفنون البصرية والتصميم – علوم الطاقة).



كما استعرض "المغربي " المذكرة المقدمة من مدير برامج العلاج الطبيعي بشأن تدريب 25 طالب من طلاب المستوي الثالث بمستشفيات جامعة بنها الحكومية ، وتدريب طلاب المستوي الثالث بمعهد الساحل ومستشفى المطرية خلال الفصل الدراسي الثاني ، وأيضا المذكرة المقدمة من مدير برنامج الطب البشري بشأن تدريب طلاب المرحلة الإكلينيكية ( الفرقة الرابعة ) بأقسام الجراحة والنساء والأطفال بمستشفى بنها الجامعي عن طريق زيارات تدريب ميداني علي مدار الفصل الدراسي الثاني بواقع زيارتين لكل طالب ، وكذلك تقرير المنح المقدمة لطلاب الجامعة خلال العام الأكاديمي 2025/2026 م.

فيما استعرض الدكتور محمود شكل استعدادات الجامعة لتنظيم ملتقى التوظيف الأول بجامعة بنها الأهلية فى شهر ابريل القادم ، بالإضافة إلى عقد عدد من بروتوكولات التعاون المختلفة بين الجامعة وعدد من المؤسسات والمراكز المختلفة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف لطلاب الجامعة.