القليوبية .. السيطرة على حريق شب فى مخزن بلاستيك ببنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى محزن للبلاستيك ببنها أسفل احد الأبراج السكنية.

تم السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية بين المواطنين.

بلاغا بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا بنشوب حريق داخل احد الأبراج السكنية ببنها وعلى الفور تم الدفع ب 3 سيارات إطفاء وتم فصل الكهرباء عن البرج.

تبين نشوب الحريق فى مخزن للبلاستيك وتم السيطرة عليه.

من ناحية أخرى قررت جهات التحقيق حبس فكهاني 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تمكنت من ضبط المتهم عقب ورود معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، تفيد بقيام فكهاني مقيم بقرية نامول باتخاذ دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة الرائد طه سعيد والنقيب محمد الخولي والنقيب أحمد حسين، معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.