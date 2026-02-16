قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ رضيع عمره يومين بجراحة دقيقة دون فتح الصدر ببنها
اصطحاب سيدة ليلا.. القصة الكاملة لارتكاب عامل أفعالا غير أخلاقية داخل مدرسة بالخصوص
أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2026
شروط وإجراءات منح إعانة الفقد لمستحقي المعاش
قوات دولية في غزة.. 4 دول تعلن استعدادها للانتشار لحفظ السلام بالقطاع
محافظ الجيزة: سنتابع المشروعات القومية ونعمل على توفير كل الاحتياجات للمواطن
إلهام شاهين تطالب مجلس النواب بالموافقة على قانون التبرع بالأعضاء
خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟
حبس وغرامة.. تيك توكر تواجهة عقوبات رادعة بسبب خدش الحياء
كل ماتريد معرفته عن عقوبات التخلف عن التجنيد بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون الخدمة العسكرية
نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21
جهودكم مخلصة في خدمة الوطن.. شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القليوبية .. السيطرة على حريق شب فى مخزن بلاستيك ببنها

جانب من الحريق
جانب من الحريق
إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى محزن للبلاستيك ببنها أسفل احد الأبراج السكنية.

تم السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية بين المواطنين.

بلاغا بالواقعة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا بنشوب حريق داخل احد الأبراج السكنية ببنها وعلى الفور تم الدفع ب 3 سيارات إطفاء وتم فصل الكهرباء عن البرج.

تبين نشوب الحريق فى مخزن للبلاستيك وتم السيطرة عليه. 
من ناحية أخرى قررت جهات التحقيق حبس فكهاني 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيال الواقعة.


 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تمكنت من ضبط المتهم عقب ورود معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، تفيد بقيام فكهاني مقيم بقرية نامول باتخاذ دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة الرائد طه سعيد والنقيب محمد الخولي والنقيب أحمد حسين، معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

القليوبية حريق بنها مخزن نشوب حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

ترشيحاتنا

د . حازم عمر

عقب تجديد الثقة للمرة الثالثة.. نائب محافظ قنا: سأواصل أداء واجبي فى خدمة الأهالي

محافظ قنا الجديد

محافظ قنا الجديد: مصلحة المواطن أولوية قصوى وخطة شاملة لكل الملفات الخدمية

النواب يتحدثون سلسلة ندوات بمستقبل وطن بالاسكندرية

أمانة التدريب والتثقيف بمستقبل وطن بالإسكندرية تطلق سلسلة ندوات «النواب يتحدثون»

بالصور

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد