وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

رحل عن عالمنا الممثل الأميركي روبرت دوفال عن عمر يناهز ٩٥ عاما بمنزله بمدينة ميدلبيرج بولاية فرجينيا.

والذى اشتهر بأدواره في العديد من الأفلام ابرزها منها “العراب” ، وحاز على جائزة الأوسكار عن فيلم تندروكام.



وأعلنت زوجته لوسيانا دوفال خبر الوفاة عبر بيان نشرته على "فيسبوك"، قالت من خلاله: "بالأمس ودعنا زوجي وصديقي العزيز، وأحد أعظم ممثلي عصرنا رحل بوب بسلام في المنزل، محاطا بالحب والراحة. بالنسبة للعالم، كان ممثلا حائزا على الأوسكار، ومخرجا، وراوي قصص. أما بالنسبة لي، فقد كان كل شيء".

وأضافت: " منح بوب كل ما لديه لشخصياته وللحقيقة الإنسانية التي جسدتها. وبذلك ترك لنا جميعًا شيئًا خالدًا لا ينسى. شكرا لكم على سنوات الدعم التي قدمتموها لبوب، وعلى منحنا هذا الوقت والخصوصية للاحتفاء بذكرياته".



روبرت دوفال

ولد دوفال في سان دييغو، وهو ابن أميرال في البحرية الأميركية، ونشأ في عدة ولايات، خصوصا أنابوليس بولاية ماريلاند. ودرس التمثيل بعد تخرجه من الكلية وأدى خدمته العسكرية، وتتلمذ على يد سانفورد مايسنر في نيويورك، قبل أن يبدأ مسيرة طويلة في المسرح والتلفزيون والسينما امتدت لأكثر من ستة عقود.

أعمال روبرت دوفال

ومن أبرز أدواره الذى حققت نجاحا كبيرا هو شخصيته فى فيلم العراب ، حيث كان يجسد شخصية مستشار عائلة كورليوني وهو للمخرج فرانسيس فورد كوبولا.

ونال عنه أول ترشيح له من أصل سبعة ترشيحات لجائزة الأوسكار عن هذا الفيلم الذي عُرض عام 1972، قبل أن يعود لتجسيد الدور نفسه بعد عامين في الجزء الثاني “العراب 2” ، ولكنه لم يشارك فى العراب ٣ بسبب خلافات حول الأجر كما تداول .