نائب محافظ المنيا: سنعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي باستغلال إمكانات المحافظة

أكد الدكتور محمد علي جبر، نائب محافظ المنيا، اعتزازه بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تكليفه بالمنصب، مشددًا على أن هذه الثقة تمثل دافعًا لمواصلة العمل بكل إخلاص لخدمة أبناء المحافظة وتحقيق تطلعاتهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل الجاد على تنفيذ تكليفات الرئيس على جميع الأصعدة، وفي مقدمتها أهمية استغلال الإمكانات المتاحة بكل محافظة لتحقيق نتائج ملموسة تخدم الصالح العام وتعود بالنفع على المواطن المنياوي.

وأشار نائب المحافظ إلى أن الرئيس شدد على ضرورة العمل بإخلاص وتجرد بعيدًا عن المجاملات، مع الإلمام الكامل بمشكلات المواطنين والتواجد الميداني المستمر.

وتابع أن، خبرته السابقة معاونًا لمحافظ بني سويف، حيث كان مسؤولًا عن ملف المتابعة الميدانية وشؤون القرى والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أكسبته خبرة في عقد جلسات الاستماع الجماهيري وتنفيذ الجولات الميدانية، ومنها تخصيص "يوم القرية" للاستماع إلى جميع فئات المواطنين، من سيدات ورجال وكبار سن وذوي احتياجات خاصة وشباب، والعمل على تلبية مطالبهم في حدود الإمكانات المتاحة وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أوضح الدكتور محمد علي جبر أنها تحتل أولوية متقدمة على أجندة العمل خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بسرعة تلافي الملاحظات والانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى تمهيدًا لتسليمها وتشغيلها، لا سيما مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والغاز والاتصالات، باعتبارها من البنية التحتية التي تمس المواطن بصورة مباشرة.

وذكر أن، استكمال المرحلة الأولى سيسمح بالبدء في المرحلة الثانية لتشمل باقي المراكز والقرى، بما يحقق شعورًا عامًا بالتحسن وانتعاشة خدمية، مع التوسع في إنشاء محطات مياه ومعالجة ثلاثية لتوفير الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في الحضر والقرى بمحافظة المنيا.

https://www.youtube.com/watch?v=GOqWXEP3aH0