2.5 مليون دولار.. أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في مصر
أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر في إلغاء الدوري.. والهبوط مستمر دون استثناءات
الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة
أجمل رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2026
برشلونة يخسر بثنائية من جيرونا في الدوري الإسباني
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
ماذا يحدث عند قراءة سورة الملك قبل النوم؟.. 9 عجائب كل ليلة فاغتنمها
بلومبرج: سبيس إكس في سباق البنتاجون لتقنيات الدرونز الذكية
هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة
معارض إثيوبي: لا خيار أمام آبي أحمد سوى الحرب ضد إريتريا
لرفضه الاختلاط .. وزير المالية الإسرائيلي يرفض إلزام ابنته بالخدمة العسكرية
رئيس الوطنية للصحافة يستقبل الكاتبة الصحفية بالأهرام عزيزة فؤاد ويشيد بكتاب "الحكيم مجدي يعقوب.. قلب من ذهب"

استقبل عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بمكتبه، اليوم الكاتبة الصحفية (عزيزة فؤاد مدير تحرير مجلة نصف الدنيا والبيت والتي قدمت لسيادته نسخة من مؤلفها الجديد الصادر تحت عنوان "الحكيم مجدي يعقوب.. قلب من ذهب".

​وخلال اللقاء، أعرب رئيس الهيئة عن تقديره للجهد المبذول في الكتاب، مؤكداً على أهمية توثيق مسيرة القامات المصرية الوطنية والعالمية مثل البروفيسور مجدي يعقوب، لتكون قدوة للأجيال القادمة. كما شهد اللقاء حواراً مفتوحاً اتسم بالشفافية والترحاب، حيث استمع سيادته لمجموعة من القضايا والموضوعات التي تهم المجموعة الصحفية، مؤكداً على الدعم الكامل للعمل الصحفي والإعلامي المتميز.

​من جانبها، أعربت الكاتبة عزيزة فؤاد عن سعادتها البالغة بهذا الاستقبال الراقي، مشيدة بالدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للصحافة في رعاية المبدعين، وقدمت الشكر لسيادته على سعة صدره واهتمامه بمناقشة هموم وتطلعات الصحفيين، وهو ما يعكس روح المسؤولية والتقدير لأصحاب القلم.

​جدير بالذكر أن كتاب "الحكيم مجدي يعقوب.. قلب من ذهب" يتناول جوانب إنسانية ومهنية ملهمة من حياة جراح القلوب العالمي، ويسلط الضوء على رحلة العطاء الطويلة التي قدمها للإنسانية.

