رئيس الوطنية للصحافة يستقبل الكاتبة الصحفية بالأهرام عزيزة فؤاد ويشيد بكتاب "الحكيم مجدي يعقوب.. قلب من ذهب"

استقبل عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بمكتبه، اليوم الكاتبة الصحفية (عزيزة فؤاد مدير تحرير مجلة نصف الدنيا والبيت والتي قدمت لسيادته نسخة من مؤلفها الجديد الصادر تحت عنوان "الحكيم مجدي يعقوب.. قلب من ذهب".

​وخلال اللقاء، أعرب رئيس الهيئة عن تقديره للجهد المبذول في الكتاب، مؤكداً على أهمية توثيق مسيرة القامات المصرية الوطنية والعالمية مثل البروفيسور مجدي يعقوب، لتكون قدوة للأجيال القادمة. كما شهد اللقاء حواراً مفتوحاً اتسم بالشفافية والترحاب، حيث استمع سيادته لمجموعة من القضايا والموضوعات التي تهم المجموعة الصحفية، مؤكداً على الدعم الكامل للعمل الصحفي والإعلامي المتميز.

​من جانبها، أعربت الكاتبة عزيزة فؤاد عن سعادتها البالغة بهذا الاستقبال الراقي، مشيدة بالدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للصحافة في رعاية المبدعين، وقدمت الشكر لسيادته على سعة صدره واهتمامه بمناقشة هموم وتطلعات الصحفيين، وهو ما يعكس روح المسؤولية والتقدير لأصحاب القلم.

​جدير بالذكر أن كتاب "الحكيم مجدي يعقوب.. قلب من ذهب" يتناول جوانب إنسانية ومهنية ملهمة من حياة جراح القلوب العالمي، ويسلط الضوء على رحلة العطاء الطويلة التي قدمها للإنسانية.