قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه
أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
أبل تركز على جودة النظام وعمر البطارية في iOS 27
السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
بسيوني حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر
بعد غياب طويل.. محمد عبدالمنعم يعلن جاهزيته لوديتي السعوية وإسبانيا
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 2026
رفضت تدفع أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة تعدى على سيدة بسوهاج
تغير مفاجئ في حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة تهطل على الجيزة والقاهرة
وصول الدفعة الـ11 من العائدين من مصر إلى غزة عبر معبر رفح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في مصر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في مصر ، حيث تراجع سعر الجنيه الذهب 400 جنيه وكذلك تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.

انخفاض أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

عيار 24: 7600 جنيه للبيع – 7555 جنيهًا للشراء

عيار 22: 6965 جنيهًا للبيع – 6925 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5700 جنيه للبيع – 5665 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4435 جنيهًا للبيع – 4405 جنيهات للشراء

عيار 12: 3800 جنيه للبيع – 3775 جنيهًا للشراء

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 247600 جنيه7555 جنيه 
عيار 226965 جنيه6925 جنيه 
عيار 216650 جنيه6610 جنيه 
عيار 185700 جنيه5665 جنيه 
عيار 144435 جنيه4405 جنيه 
عيار 123800 جنيه3775 جنيه 
الاونصة236385 جنيه234965 جنيه 
الجنيه الذهب53200 جنيه52880 جنيه 
الأونصة بالدولار4992.36 دولار

الأونصة: 236385 جنيهًا للبيع – 234965 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 53200 جنيه للبيع – 52880 جنيهًا للشراء

الأونصة عالميًا: 4992.36 دولار

سعر جرام الذهب الان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7600 جنيه للبيع و7555 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 6965 جنيهًا للبيع و6925 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب الآن

سعر الذهب عيار 21 الان

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل 6650 جنيهًا للبيع و6610 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5700 جنيه للبيع و5665 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4435 جنيهًا للبيع و4405 جنيهات للشراء، وسجل عيار 12 نحو 3800 جنيه للبيع و3775 جنيهًا للشراء.

وسجلت الأونصة في السوق المحلية 236385 جنيهًا للبيع و234965 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 53200 جنيه للبيع و52880 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميًا 4992.36 دولار.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 2 2026 أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 2 2026 في مصر انخفاض أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

ترشيحاتنا

القمح

هل تقود حزمة دعم القمح إلى تقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي؟

الدكتور سامي فوزي

كنيسة القديس ميخائيل الأسقفية تحتفل بمرور مائة عام على تأسيسها | صور

العمرة

غرفة شركات السياحة: استخراج تصريح العمرة مسبقًا يجنبك منع السفر

بالصور

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد