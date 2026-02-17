انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في مصر ، حيث تراجع سعر الجنيه الذهب 400 جنيه وكذلك تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.

انخفاض أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

عيار 24: 7600 جنيه للبيع – 7555 جنيهًا للشراء

عيار 22: 6965 جنيهًا للبيع – 6925 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5700 جنيه للبيع – 5665 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4435 جنيهًا للبيع – 4405 جنيهات للشراء

عيار 12: 3800 جنيه للبيع – 3775 جنيهًا للشراء

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 7600 جنيه 7555 جنيه عيار 22 6965 جنيه 6925 جنيه عيار 21 6650 جنيه 6610 جنيه عيار 18 5700 جنيه 5665 جنيه عيار 14 4435 جنيه 4405 جنيه عيار 12 3800 جنيه 3775 جنيه الاونصة 236385 جنيه 234965 جنيه الجنيه الذهب 53200 جنيه 52880 جنيه الأونصة بالدولار 4992.36 دولار

الأونصة: 236385 جنيهًا للبيع – 234965 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 53200 جنيه للبيع – 52880 جنيهًا للشراء

الأونصة عالميًا: 4992.36 دولار

سعر جرام الذهب الان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7600 جنيه للبيع و7555 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 6965 جنيهًا للبيع و6925 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الان

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل 6650 جنيهًا للبيع و6610 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5700 جنيه للبيع و5665 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4435 جنيهًا للبيع و4405 جنيهات للشراء، وسجل عيار 12 نحو 3800 جنيه للبيع و3775 جنيهًا للشراء.

وسجلت الأونصة في السوق المحلية 236385 جنيهًا للبيع و234965 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 53200 جنيه للبيع و52880 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميًا 4992.36 دولار.