أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام

تواصل اسعار الذهب اليوم في مصر تصدر اهتمامات المواطنين، في ظل اقبال على متابعة تحركات المعدن النفيس سواء بغرض شراء المشغولات الذهبية او الادخار، خاصة مع استمرار اعتباره من ابرز اوعية الاستثمار الامن خلال فترات التقلبات الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار المالي.

اسعار الذهب اليوم في مصر



شهدت محلات الصاغة استقرارا نسبيا في اسعار الذهب، بالتزامن مع متابعة السوق المحلي لتحركات السعر العالمي وتغيرات سعر الاونصة بالدولار.

وجاءت متوسطات الاسعار بدون مصنعية متقاربة مع المستويات السابقة، وسط حالة من الحذر في قرارات البيع والشراء ترقبا لاي مستجدات خارجية قد تؤثر على حركة التسعير.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية



عيار 24 سجل 7625 جنيه للبيع و7545 جنيه للشراء.

عيار 22 سجل 6990 جنيه للبيع و6915 جنيه للشراء.

عيار 21 سجل 6670 جنيه للبيع و6600 جنيه للشراء.

عيار 18 سجل 5715 جنيه للبيع و5655 جنيه للشراء.

عيار 14 سجل 4445 جنيه للبيع و4400 جنيه للشراء.

عيار 12 سجل 3810 جنيه للبيع و3770 جنيه للشراء.

الاونصة سجلت 237100 جنيه للبيع و234610 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب سجل 53360 جنيه للبيع و52800 جنيه للشراء.

وسجلت الاونصة عالميا 5000.25 دولار.

سعر الذهب في السوق المحلي

يرتبط تسعير الذهب في مصر بشكل مباشر بحركة الاسعار في الاسواق العالمية، حيث تنعكس التغيرات التي تطرأ على سعر الاونصة عالميا وسعر صرف الدولار على السوق المحلي بصورة فورية، ما يؤدي الى تحركات سعرية صعودا او هبوطا وفقا لاتجاهات التداول في البورصات العالمية.

وتشير مؤشرات الاسواق الدولية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعا باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى في السوق المحلي حال مواصلة الاونصة العالمية صعودها وتجاوز نطاقها السعري الحالي.

اداء اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية



وعلى الرغم من الاستقرار النسبي في الوقت الراهن، تعرضت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية لتراجعات ملحوظة داخل السوق المحلي، وسط حالة من الترقب بين التجار والمستهلكين انتظارا لما ستكشف عنه تحركات الاسعار العالمية خلال المرحلة المقبلة.