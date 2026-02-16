قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
محمد غالي

تواصل اسعار الذهب اليوم في مصر تصدر اهتمامات المواطنين، في ظل اقبال على متابعة تحركات المعدن النفيس سواء بغرض شراء المشغولات الذهبية او الادخار، خاصة مع استمرار اعتباره من ابرز اوعية الاستثمار الامن خلال فترات التقلبات الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار المالي.

اسعار الذهب اليوم في مصر


شهدت محلات الصاغة استقرارا نسبيا في اسعار الذهب، بالتزامن مع متابعة السوق المحلي لتحركات السعر العالمي وتغيرات سعر الاونصة بالدولار. 

وجاءت متوسطات الاسعار بدون مصنعية متقاربة مع المستويات السابقة، وسط حالة من الحذر في قرارات البيع والشراء ترقبا لاي مستجدات خارجية قد تؤثر على حركة التسعير.

اسعار الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية


عيار 24 سجل 7625 جنيه للبيع و7545 جنيه للشراء.
عيار 22 سجل 6990 جنيه للبيع و6915 جنيه للشراء.
عيار 21 سجل 6670 جنيه للبيع و6600 جنيه للشراء.
عيار 18 سجل 5715 جنيه للبيع و5655 جنيه للشراء.
عيار 14 سجل 4445 جنيه للبيع و4400 جنيه للشراء.
عيار 12 سجل 3810 جنيه للبيع و3770 جنيه للشراء.
الاونصة سجلت 237100 جنيه للبيع و234610 جنيه للشراء.
الجنيه الذهب سجل 53360 جنيه للبيع و52800 جنيه للشراء.
وسجلت الاونصة عالميا 5000.25 دولار.

سعر الذهب في السوق المحلي
يرتبط تسعير الذهب في مصر بشكل مباشر بحركة الاسعار في الاسواق العالمية، حيث تنعكس التغيرات التي تطرأ على سعر الاونصة عالميا وسعر صرف الدولار على السوق المحلي بصورة فورية، ما يؤدي الى تحركات سعرية صعودا او هبوطا وفقا لاتجاهات التداول في البورصات العالمية.

اسعار الذهب اليوم

وتشير مؤشرات الاسواق الدولية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعا باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى في السوق المحلي حال مواصلة الاونصة العالمية صعودها وتجاوز نطاقها السعري الحالي.

اسعار الذهب اليوم

اداء اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية


وعلى الرغم من الاستقرار النسبي في الوقت الراهن، تعرضت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية لتراجعات ملحوظة داخل السوق المحلي، وسط حالة من الترقب بين التجار والمستهلكين انتظارا لما ستكشف عنه تحركات الاسعار العالمية خلال المرحلة المقبلة.

