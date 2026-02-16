دوري أبطال آسيا .. الأهلي السعودي يهزم شباب أهلي دبي 4-3

حقق فريق الأهلي السعودي فوزاً مثيراً على شباب أهلي دبي، بـ 4 أهداف مقابل 3، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، في ختام دور المجموعات، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وافتتح الأهلى السعودي، التهديف، في الدقيقة 12، عن طريق فراس البريكان، وأضاف الأهلي السعودي، الهدف الثاني، في الدقيقة 35، عن طريق بلانك بالخطأ في مرماه.

وعزز الأهلي السعودي النتيجة، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 3+45، عن طريق إنزو ميلوت، وسجل صالح وهيب أبو الشامات الهدف الرابع لصالح الأهلي السعودي.

وقلص برينو الفارق لفريق شباب أهلي جدة في الدقائق 66، 78، وسجل المنصوري الهدف الثالث في الدقيقة 3+90.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي السعودي إلى النقطة 17 محتلاً المركز الثاني، وتجمد شباب أهلي جدة في المركز السادس برصيد 11 نقطة.

وخاض الأهلي السعودي، المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: الصانبي.

في خط الدفاع: مجرشي، حامد، إيبانيز، هوساوي.

في خط الوسط: الجهني، اتانجانا، ميو.

في خط الهجوم: محرز، البريكان، جالينو.