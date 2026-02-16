ألم الكتف المفاجئ عند النساء .. متى يكون إشارة قلب؟

ألم الكتف عرض شائع، وغالبًا ما نربطه بإجهاد عضلي أو وضعية جلوس خاطئة. لكن ما لا تعرفه كثير من النساء أن ألم الكتف المفاجئ قد يكون أحيانًا علامة تحذيرية لمشكلة في القلب، خاصة إذا جاء دون سبب واضح.

فمتى يكون الألم عضليًا بسيطًا؟ ومتى يتحول إلى إنذار قلبي لا يجب تجاهله؟

في هذا المقال نوضح الفرق، وأهم الأعراض المصاحبة التي تستدعي التحرك السريع، بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

لماذا قد يرتبط ألم الكتف بالقلب؟

القلب لا يسبب دائمًا ألمًا مباشرًا في الصدر فقط. عند النساء تحديدًا، قد تظهر أعراض النوبة القلبية بشكل غير تقليدي.

الألم قد ينتشر إلى:

الكتف الأيسر

الذراع

الرقبة

الفك

أعلى الظهر

ويُعرف هذا بالألم المُحال، حيث يفسر الدماغ إشارات الألم القادمة من القلب على أنها قادمة من مناطق أخرى.

متى يكون ألم الكتف إشارة قلب؟

ألم الكتف

يصبح ألم الكتف مقلقًا إذا كان:

مفاجئًا وغير مرتبط بحركة معينة

مستمرًا أو يزداد تدريجيًا

مصحوبًا بضيق في التنفس

مرتبطًا بتعرق بارد

مصحوبًا بغثيان أو دوخة

يحدث مع شعور بضغط أو ثقل في الصدر

في هذه الحالة، خاصة لدى النساء فوق الأربعين أو المصابات بضغط أو سكر أو ارتفاع كوليسترول، يجب طلب المساعدة الطبية فورًا.

لماذا تختلف أعراض القلب عند النساء؟

أظهرت الدراسات أن النساء قد لا يعانين من ألم الصدر الكلاسيكي المعروف عند الرجال.

بدلًا من ذلك قد تظهر أعراض مثل:

إرهاق شديد مفاجئ

ألم في الكتف أو أعلى الظهر

اضطراب في الهضم

شعور بالقلق المفاجئ

وهذا ما يجعل بعض الحالات تُشخَّص متأخرًا، لأن الألم يُفسر على أنه شد عضلي أو إجهاد.

متى يكون ألم الكتف عضليًا فقط؟

غالبًا يكون الألم عضليًا إذا:

ازداد عند تحريك الذراع

تحسن بالراحة أو الكمادات

ارتبط بحمل أشياء ثقيلة

كان موضعيًا ويمكن تحديده بإصبعك

الألم العضلي يتأثر بالحركة، بينما الألم القلبي لا يتغير كثيرًا مع تغيير الوضعية.

عوامل تزيد خطر ارتباط ألم الكتف بالقلب

ارتفاع ضغط الدم

السكري

التدخين

السمنة

تاريخ عائلي لأمراض القلب

انقطاع الطمث

بعد سن الأربعين، ترتفع احتمالية أمراض القلب لدى النساء بسبب انخفاض هرمون الإستروجين الذي كان يوفر حماية نسبية.

ماذا تفعلين إذا شعرتِ بألم مريب؟

إذا كان الألم مختلفًا عن المعتاد، أو صاحبه عرض من الأعراض السابقة، فلا تنتظري.

اطلبي الطوارئ فورًا، خاصة إذا استمر أكثر من 5 إلى 10 دقائق.

التأخر في التعامل مع أعراض القلب قد يزيد من مضاعفات خطيرة.

كيف تحمين قلبك؟

راقبي ضغط الدم ومستوى السكر بانتظام

حافظي على وزن صحي

مارسي المشي 30 دقيقة يوميًا

قللي الدهون المشبعة

نامي جيدًا وقللي التوتر.