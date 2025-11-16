احذر ألم الكتف والمعدة.. أعراض الذبحة الصدرية

اعراض الذبحة الصدرية .. من أكثر الأزمات الصحية التي يتعرض لها الكثير وحتى الشباب فجأة، وهي أحد أعراض مرض الشريان التاجي ويسبقها العديد من العلامات التي قد تنذرك بحدوث الذبحة الصدرية قبل تفاقم الأمر.

نستعرض لكم خلال السطور التالية أعراض الذبحة الصدرية و كيف تعرف أنك مصاب بالذبحة الصدرية وسبب حدوثها ..

ما هو شعور الذبحة الصدرية ؟

غالبًا ما توصف الذبحةظ الصدرية بأنها شعور بالعصر أو الضغط أو الثقل أو الضيق أو الألم في الصدر، وقد يؤدي ذلك إلى الشعور بثقل مُلقى على الصدر، وقد تكون الذبحة ألمًا جديدًا عليك يلزم فحصه بواسطة اختصاصي رعاية صحية، أو قد تكون من نوعية الألم المتكرر الذي يزول بالعلاج.

اعراض الذبحة الصدرية

كيف تحدث الذبحة الصدرية؟

تحدث الذبحة الصدرية بسبب نقص تدفق الدم إلى عضلة القلب، ويحدث هذا النقص بسبب العديد من العوامل المختلفة ولكنه عادةً ما يرتبط بانسداد واحد أو أكثر من شرايين القلب، حيث أن نقص تدفق الدم يسبب موتا تدريجيا لعضلة القلب.

هل الذبحة الصدرية تسبب الوفاة؟

إذا لم يتم استعادة تدفق الدم بسرعة يمكن أن تسبب الذبحة الصدرية تلفا دائما في القلب والوفاة.

كيف تعرف أنك مصاب بالذبحة الصدرية؟

الشعور بالألم في منطقة القفص الصدري أو الجهة اليسرى, وقد يتمثل هذا الألم على هيئة ضغط أو ضيق أو حرارة, وقد ينتشر هذا الألم إلى الذراع الأيسر, الفك السفلي أو الرقبة ومن مميزاته ازدياد حدته تدريجيا, ويرتبط ظهور الألم مع بذل المجهود ويخف بالتوقف عن بذل ذلك المجهود أو استخدام الأدوية.

الذبحة الصدرية

سبب الذبحة الصدرية



تعد الذبحة الصدرية أحد الأعراض الناجمة عن الانخفاض في تدفق الدم إلى عضلة القلب، بسبب مشكلة في الشريان التاج، فعندما لا تحصل عضلة القلب على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين، فإن ذلك يؤدي إلى حدوث ألم في الصدر يوصف عادةً بأنه ضغط أو ثقل يميل إلى الجهة اليسرى من الصدر.

أعراض الذبحة الصدرية

-الشعور بألم وانزعاج في الصدر. وهذا الشعور بالألم أو الانزعاج في الصدر قد يشبه الحرقان أو الامتلاء أو العصر أو الضغط

-الشعور بألم في ذراعيك أو رقبتك أو فكك أو كتفك أو ظهرك

-الشعور بألم يشبه الطعن بدلاً من ضغط الصدر

-الدوخة

-الإرهاق

-الغثيان

-ضيق النفس

-التعرق

ألم المعدة



أنواع الذبحة الصدرية

يوجد عدة أنواع من الذبحة الصدرية، كما يأتي:

1-الذبحة الصدرية المستقرة

2-الذبحة الصدرية غير المستقرة

3-الذبحة الوعائية التشنجية

في بعض الأحيان يصعب التفريق بين الذبحة الصدرية وبين آلام الصدر الأخرى؛ لذلك يفضل زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

اسباب الذبحة الصدرية

عوامل تزيد خطر الإصابة بالذبحة الصدرية

يوجد العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية، مثل ما يأتي:

-التدخين.

-فرط ضغط الدم

-فرط كوليسترول الدم

-فرط ثلاثي غليسيريد الدم

-قلة النشاط الجسدي

-السمنة

-السكري

-التوتر

-المشروبات الكحولية.