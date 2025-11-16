قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز
الميركاتو يشتعل مبكرا.. من يقترب من خلافة محمد صلاح في ليفربول؟
الرئيس السيسي يشاهد عرضاً لفيلم تسجيلي عن منطقة شرق بورسعيد المتكاملة
ندوة بجامعة بني سويف التكنولوجية حول نبذ التعصب الرياضي
الرئيس السيسي: الإرادة والعمل الجاد مكنا مصر من تحقيق الأهداف المرجوة
السيسي: مصر تشهد ثمرة الإنجاز بقطاعات الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمحاور
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي تطورات الأوضاع في قطاع غزة
الرئيس السيسي: مصر تجني ثمار إنجازات الموانئ والسكك الحديدية والطرق والطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

احذر ألم الكتف والمعدة.. أعراض الذبحة الصدرية

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
رشا عوني

اعراض الذبحة الصدرية .. من أكثر الأزمات الصحية التي يتعرض لها الكثير وحتى الشباب فجأة، وهي أحد أعراض مرض الشريان التاجي ويسبقها العديد من العلامات التي قد تنذرك بحدوث الذبحة الصدرية قبل تفاقم الأمر.

 نستعرض لكم خلال السطور التالية أعراض الذبحة الصدرية و كيف تعرف أنك مصاب بالذبحة الصدرية وسبب حدوثها .. 

ما هو شعور الذبحة الصدرية ؟ 

غالبًا ما توصف الذبحةظ الصدرية بأنها شعور بالعصر أو الضغط أو الثقل أو الضيق أو الألم في الصدر، وقد يؤدي ذلك إلى الشعور بثقل مُلقى على الصدر، وقد تكون الذبحة ألمًا جديدًا عليك يلزم فحصه بواسطة اختصاصي رعاية صحية، أو قد تكون من نوعية الألم المتكرر الذي يزول بالعلاج.

مضاعفات الذبحة الصدرية يجب الانتباه لها - ويب طب
اعراض الذبحة الصدرية

كيف تحدث الذبحة الصدرية؟

تحدث الذبحة الصدرية بسبب نقص تدفق الدم إلى عضلة القلب، ويحدث هذا النقص بسبب العديد من العوامل المختلفة ولكنه عادةً ما يرتبط بانسداد واحد أو أكثر من شرايين القلب، حيث أن نقص تدفق الدم يسبب موتا تدريجيا لعضلة القلب.

هل الذبحة الصدرية تسبب الوفاة؟ 

إذا لم يتم استعادة تدفق الدم بسرعة يمكن أن تسبب الذبحة الصدرية تلفا دائما في القلب والوفاة.

كيف تعرف أنك مصاب بالذبحة الصدرية؟

الشعور بالألم في منطقة القفص الصدري أو الجهة اليسرى, وقد يتمثل هذا الألم على هيئة ضغط أو ضيق أو حرارة, وقد ينتشر هذا الألم إلى الذراع الأيسر, الفك السفلي أو الرقبة ومن مميزاته ازدياد حدته تدريجيا, ويرتبط ظهور الألم مع بذل المجهود ويخف بالتوقف عن بذل ذلك المجهود أو استخدام الأدوية.

الذبحة الصدرية المستقرة و غير المستقرة | الذبحة الصدرية المتغيرة - دكتور ياسر النحاس
الذبحة الصدرية

سبب الذبحة الصدرية


تعد الذبحة الصدرية أحد الأعراض الناجمة عن الانخفاض في تدفق الدم إلى عضلة القلب، بسبب مشكلة في الشريان التاج، فعندما لا تحصل عضلة القلب على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين، فإن ذلك يؤدي إلى حدوث ألم في الصدر يوصف عادةً بأنه ضغط أو ثقل يميل إلى الجهة اليسرى من الصدر.

أعراض الذبحة الصدرية

-الشعور بألم وانزعاج في الصدر. وهذا الشعور بالألم أو الانزعاج في الصدر قد يشبه الحرقان أو الامتلاء أو العصر أو الضغط

-الشعور بألم في ذراعيك أو رقبتك أو فكك أو كتفك أو ظهرك

-الشعور بألم يشبه الطعن بدلاً من ضغط الصدر

-الدوخة

-الإرهاق

-الغثيان

-ضيق النفس

-التعرق

ألم المعدة


أنواع الذبحة الصدرية

يوجد عدة أنواع من الذبحة الصدرية، كما يأتي:

1-الذبحة الصدرية المستقرة 

2-الذبحة الصدرية غير المستقرة 

3-الذبحة الوعائية التشنجية 

في بعض الأحيان يصعب التفريق بين الذبحة الصدرية وبين آلام الصدر الأخرى؛ لذلك يفضل زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

علامات مفاجئة لاتتوقعها للذبحة الصدرية | الكونسلتو
اسباب الذبحة الصدرية

عوامل تزيد خطر الإصابة بالذبحة الصدرية

يوجد العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية، مثل ما يأتي:

-التدخين.

-فرط ضغط الدم

-فرط كوليسترول الدم 

-فرط ثلاثي غليسيريد الدم 

-قلة النشاط الجسدي

-السمنة 

-السكري

-التوتر

-المشروبات الكحولية.

اعراض الذبحة الصدرية الذبحة الصدرية علامات الذبحة الصدرية اسباب الذبحة الصدرية اعراض جلطة القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

ترشيحاتنا

ياسين جسيم

موهبة عربية.. نجم شاب يشعل سباق التعاقدات في أوروبا| من هو؟

كواكب

لأول مرة في تاريخ الرصد الفلكي.. انفجار نجمي خارق قد يمزق أغلفة الكواكب

كرة ذهبية

اكتشاف كرة ذهبية غامضة في أعماق المحيط تثير حيرة العلماء.. ما القصة؟

بالصور

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز أعراض المرض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
ليلى علوى
ليلى علوى

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد