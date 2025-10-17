قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

اعرفها بهذه الطريقة.. حسام موافي يكشف أسباب الذبحة الصدرية الحقيقية والكاذبة

الذبحة الصدرية
الذبحة الصدرية
محمد شحتة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن هناك ما يعرف بالذبحة الكاذبة، وهي بمثابة آلام صدر نفسية.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما"، على فضائية "صدى البلد"، أن الذبحة الكاذبة تأتي لشخص غير مرتاح نفسيا، فتصيبه نغزة الصدر، ويكون قلبه سليما، وأشعة الصدر سليمة، وتحاليله هي الأخرى سليمة.

وأشار إلى أن “نغزة الصدر” ليست مرضا عضويا، منوها بأن الذبحة الصدرية الحقيقية هي عبارة عن قصور في الشريان التاجي، ويكون الألم في نصف الصدر، أما الذبحة الصدرية الكاذبة يكون الألم تحت الصدر الأيسر.

وتابع: كذلك تعرف الذبحة من نوع الألم، فالألم في الذبحة الصدرية الحقيقية؛ يشعر خلاله المريض وكأن حجرا موضوعا على الصدر، ويشعر بالحموضة، أما الذبحة الصدرية الكاذبة؛ فيشعر المريض وكأنه يوخز بالدبابيس.

ولفت حسام موافي، إلى أن الذبحة الصدرية الحقيقية يكون أغلب الإصابة بها “ببذل المجهود”، ويظل الألم في الذبحة الصدرية الحقيقية عدة دقائق، لا هي ثوانٍ ولا هي ساعاتٍ، أما الذبحة الصدرية الكاذبة؛ فيظل الألم في المريض عدة ثواني أو عدة ساعات.

وأوضح حسام موافي، أن الألم في الذبحة الصدرية الحقيقية، “بيسمّع في الكتف الأيسر، والنصف الداخلي للذراع الأيسر”، ومن الممكن أن “يسمَّع في الرقبة أو الفك أو الظهر أو البطن”، أما الذبحة الصدرية الكاذبة؛ فلا يستطيع المريض تأكيد مكان الألم.

حسام موافي الذبحة الصدرية الذبحة الكاذبة آلام الصدر الشريان التاجي

تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة

ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟
ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟
ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟

