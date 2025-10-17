قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد أحمد ويتفقد أعمال رفع كفاءته
الفصائل الفلسطينية تشكر مصر وقطر وتركيا لجهودهم في وقف الحرب
السعودية .. ترامب يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات إبراهيم قريبا
إيناس الدغيدي عن معرض يسرا في الجونة: مبروك والدور على إلهام شاهين|فيديو
الخطيب: منظومة الأهلي الإعلامية والادارية نموذج في الالتزام والكفاءة
كوثر محمود: نجهز لاعتماد عدد من المؤسسات الصحية لتدريب التمريض في مصر
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين
الخطيب : حققنا نجاحات كبيرة .. و الأهلي غني بأبناءه المخلصين
وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي لرئيس وزراء الهند.. ويؤكد أهمية تنفيذ وقف الحرب بغزة
أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
الخطيب: حققنا نجاحات كبيرة.. والأهلي غني بأبنائه المخلصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
عبد الفتاح تركي

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم .. شهدت أسعار السجائر المحلية والمستوردة استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، مع استمرار جهود الأجهزة الرقابية في متابعة حركة البيع والشراء، لمنع أي محاولات لرفع الأسعار أو التلاعب بها داخل المحال التجارية. وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أسعار السجائر المحلية اليوم

جاءت أسعار السجائر المحلية في الأسواق المصرية اليوم كما هي دون تغيير يُذكر، حيث استقرت جميع الأنواع على نفس معدلاتها السابقة، وفق الأسعار الآتية:

واقرأ أيضًا:

أسعار السجائر الجديدة

سجائر كليوباترا كينج سايز نحو 44 جنيهًا.

سجائر كليوباترا سوفت كوين نحو 44 جنيهًا.

سجائر كليوباترا بوكس نحو 44 جنيهًا.

سجائر كليوباترا سوبر نحو 44 جنيهًا.

سجائر كليوباترا بلاك ليبول نحو 44 جنيهًا.

سجائر مونديال أحمر أزرق فضي نحو 44 جنيهًا.

سجائر مونديال سويتش منتول بلو بيري نحو 44 جنيهًا.

سجائر بوسطن ليمونت نحو 44 جنيهًا.

سجائر ماتوسيان سوبر نحو 44 جنيهًا.

ويعكس هذا الثبات في الأسعار حالة من الاستقرار النسبي داخل سوق السجائر المحلية، بعد سلسلة من الارتفاعات خلال الأشهر الماضية.

واقرأ أيضًا:

مخاطر شرب السجائر فور الإفطار في رمضان

أسعار السجائر المستوردة اليوم

في المقابل، استقرت أيضًا أسعار السجائر المستوردة في الأسواق، وجاءت الأسعار الرسمية على النحو الآتي:

سجائر ميريت نحو 105 جنيهات.

سجائر مارلبورو نحو 97 جنيهًا.

سجائر مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيهًا.

سجائر إل آند إم نحو 76 جنيهًا.

وتتراوح أسعار التبغ المسخن «TEREA» و«HEETS» ما بين 69 و80 جنيهًا حسب النوع.

زيادة أسعار السجائر

ويتابع المستهلكون باهتمام تطورات أسعار السجائر في السوق المصري، خاصة مع ارتفاع الطلب على الأنواع المستوردة والتبغ المسخن، في ظل سعي الجهات الرقابية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومنع استغلال المستهلكين.

أسعار السجائر اليوم سعر السجائر في مصر 2025 أسعار السجائر المحلية أسعار السجائر المستوردة سعر كليوباترا اليوم أسعار مارلبورو في مصر سعر ميريت اليوم أسعار التبغ المسخن استقرار أسعار السجائر أسعار السجائر الجمعة 17 أكتوبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

انابيب البوتاجاز

هترتفع 50 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسطوانة البوتاجاز المنزلية

ترشيحاتنا

اسعاف ارشيفيه

مصرع شقيقين في حادث مروري بالوادى الجديد

لقاء محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يصرف مكافآت مالية وعينية لعدد من عمال النظافة

جهود محافظة أسوان

فى أسوان..إنتظام السيرفيس ومحطات الوقود والإلتزام بالتعريفة الجديدة

بالصور

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد