أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم .. شهدت أسعار السجائر المحلية والمستوردة استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، مع استمرار جهود الأجهزة الرقابية في متابعة حركة البيع والشراء، لمنع أي محاولات لرفع الأسعار أو التلاعب بها داخل المحال التجارية. وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أسعار السجائر المحلية اليوم

جاءت أسعار السجائر المحلية في الأسواق المصرية اليوم كما هي دون تغيير يُذكر، حيث استقرت جميع الأنواع على نفس معدلاتها السابقة، وفق الأسعار الآتية:

واقرأ أيضًا:

سجائر كليوباترا كينج سايز نحو 44 جنيهًا.

سجائر كليوباترا سوفت كوين نحو 44 جنيهًا.

سجائر كليوباترا بوكس نحو 44 جنيهًا.

سجائر كليوباترا سوبر نحو 44 جنيهًا.

سجائر كليوباترا بلاك ليبول نحو 44 جنيهًا.

سجائر مونديال أحمر أزرق فضي نحو 44 جنيهًا.

سجائر مونديال سويتش منتول بلو بيري نحو 44 جنيهًا.

سجائر بوسطن ليمونت نحو 44 جنيهًا.

سجائر ماتوسيان سوبر نحو 44 جنيهًا.

ويعكس هذا الثبات في الأسعار حالة من الاستقرار النسبي داخل سوق السجائر المحلية، بعد سلسلة من الارتفاعات خلال الأشهر الماضية.

واقرأ أيضًا:

أسعار السجائر المستوردة اليوم

في المقابل، استقرت أيضًا أسعار السجائر المستوردة في الأسواق، وجاءت الأسعار الرسمية على النحو الآتي:

سجائر ميريت نحو 105 جنيهات.

سجائر مارلبورو نحو 97 جنيهًا.

سجائر مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيهًا.

سجائر إل آند إم نحو 76 جنيهًا.

وتتراوح أسعار التبغ المسخن «TEREA» و«HEETS» ما بين 69 و80 جنيهًا حسب النوع.

ويتابع المستهلكون باهتمام تطورات أسعار السجائر في السوق المصري، خاصة مع ارتفاع الطلب على الأنواع المستوردة والتبغ المسخن، في ظل سعي الجهات الرقابية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومنع استغلال المستهلكين.